Nádech nostalgie měla sobotní premiéra krajské ligy v ledním hokeji.

HK Rokycany - Tachov 10:3 | Foto: Deník / Václav Havránek

Muži HK deklasovali Tachov 10:3 po třetinách 3:0, 4:1, 3:2. Zároveň šlo o poslední vystoupení zkušeného Tomáše Berana v rokycanském dresu, neboť trenér benjamínků HC by už společnou soutěž plzeňských a karlovarských družstev časově nezvládal. „Vypadá to na přestup do HC, který bojuje o třídu níž a zpravidla ve čtvrtek večer. To mi vyhovuje,“ konstatoval muž, loučící se třemi brankami. Od spoluhráčů obdržel speciální dres a se dvěma potomky (pochopitelně také sportovci) se nechal na ledě vyfotografovat.