Zítra: muži HC vstoupí do krajské soutěže zápasem se Stříbrem od 19.30 hodin. V pátek 1. října se Zbiroh utká s Losinou od 20.45.

Liga žáků: výjezd do Plzně rokycanským hokejistům nesvědčil. Starší kluci prohráli s HC 5:15, ti mladší 9:24.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.