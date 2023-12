HK Rokycany - Sokolov B 11:5 (2:1, 5:2, 4:2). Zpočátku to na brankové hody nevypadalo. Karbulka sice hned ve 2. minutě rozjásal fanoušky, ale další zásah přidal tentýž hráč až v minutě šestnácté a soupeř těsně před sirénou ožil. Rozhodovala prostřední část, kdy Rokycany skórovaly do 33. minuty čtyřikrát v řadě a až pak polevily. Rovněž v závěrečné dvacetiminutovce měl HK navrch a vyjádřil to dalšími čtyřmi góly.