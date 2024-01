Šanci na prvenství v základní části ligy Plzeňského a Karlovarského kraje oživili hokejisté HK Rokycany. Uspěli na ledě lídra, i když téměř prohospodařili čtyřbrankový náskok.

Krajská liga, 9. kolo: HC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech) - HK Rokycany. | Foto: Jindřich Schovanec

Rebel Nejdek – HK Rokycany 4:5 (1:1, 0:3, 3:1). Zpočátku si oba týmy počínaly ostražitě v defenzivě. Až po bezmála čtrnácti minutách se jako první radovali hosté, jenže za pár vteřin bylo srovnáno. Prostřední část patřila našim vyslancům. Třemi slepenými góly poslali domácí do kolen a když ve 42. minutě upravili stav na 1:5, vypadalo to jasně. Ovšem Rebel to nevzdal a snižoval. V 55. minutě dokonce na nejtěsnější odstup a závěr s řadou vyloučených byl hektický. Borcům HK se podařilo vedení udržet a ztrácejí nyní na Nejdek jediný bod.

Vyloučení 7:7, využití přesilovek 0:0, v oslabení 0:2.

Branky a nahrávky: 15. Klíma (Jakubal), 43. Funk (Jakubal, Záhora), 45. Jakubal (Záhora), 55. Jakubal (Klíma, Záhora) – 14. Karbulka (Geltner, Benedikt), 26. Hrubý (Matoušek, Benedikt), 27. Geltner (Švík, Nový), 27. Benedikt (Polívka, Matoušek), 42. Benedikt (Hrubý, Matoušek).

Sestava HK Rokycany: Karbulka — Nový, Polívka, Soukup, Sklenička, Půst — Karbulka, Pondělík, Geltner, Benedikt, Matoušek, Švík, Hrubý.

V sobotu 27. ledna: HK Rokycany vyrukuje před domácím publikem na HC Domažlice.