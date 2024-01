Meteor Třemošná – HK Rokycany 9:8 (5:1, 3:1, 0:6) po samostatných nájezdech. Úvodní minuty byly pro defenzivu HK těžko uvěřitelným snem. Domácí si dělali z rokycanských obránců slalomové tyčky a není divu, že v 18. minutě vedli 5:0. Až pak snížil Benedikt, jenže v prostřední části se situace opakovala. Meteor udeřil třikrát, vedl 8:1 a naši vyslanci byli zralí na ručník. Znovu to byl Benedikt, který korigoval hrozivé skóre, aby se v poslední části děly věci. Dva rychlé zásahy hostů přispěly k tomu, že Třemošná znejistěla. Kolem 50. minuty přišly další dva góly HK a finiš byl pro silné nervy. V 57. minutě se Rokycany dostaly na dostřel a devatenáct vteřin před sirénou srovnaly. „A to jsme ještě mohli vyhrát v základní hrací době. Byl to zejména pro obránce zápas blbec,“ přiznává jeden z trenérů HK Petr Šindelář.