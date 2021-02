Deník na návštěvěZdroj: Deník

Vstupovali do nejnižší třídy krajské soutěže v roce 2010 a pozici obětního beránka rozhodně nenaplňovali. O sezonu později to bylo ještě lepší a pomyslný bronz ve skupině C byl obrovským povzbuzením. To už se ke slovu hlásilo i záložní mužstvo, protože hráčů bylo v širším kádru hodně!

Léta hubená se střídala s těmi tučnějšími, jichž bylo přece jen více. Následoval posun do oddělení B a v roce 2018 postup mezi elitu. Ani tady se reprezentanti města neztratili a zle zatápěli zkušenějším protivníkům.

Letošní ročník je hodně rozpačitý. Zbirožští se vrátili do skupiny B a na úvod hostili na rokycanském ledě S.O.S. Žízeň Chotěšov. Slitování s protivníkem z jihu Plzeňska neměli a zvítězili 8:1 po třetinách 1:0, 2:0, 5:1.

O dva góly se postaral Frühauf a jednou se prosadili Benetka, Leitl, Pichlík, Bihary, Kleinhampl i Novák. Třikrát při gólech asistoval Vaněk a jednou Bihary, Dongres, Bláha, Leitl a Švehla.

Podívejme se na vítěznou sestavu: Vild (Bartovský) – Obseler, Frühauf, Kleinhampl, Bláha, Dongres, Bihary, Pichlík, Vaněk, Novák, Kokoška, Leitl, Švehla, Benetka.

Víc zápasů ale tým TJ Město neodehrál a optimisticky to zatím nevypadá.