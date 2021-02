O předčasném ukončení neprofesionálních soutěží rozhodli bossové hokejového svazu. Ovšem s doporučením, aby majitelé zimních stadionů led nerozpouštěli.

Foto: Deník / Václav Havránek

Rokycanští po nuceném uzavření areálu jedou v nouzovém režimu: „Nadále mrazíme, jenže není pro koho. Alespoň počasí s teplotami pod nulou nám pomáhá po ekonomické stránce, takže to není taková zátěž,“ sdělil vedoucí zařízení Petr Šindelář. Zároveň je jedním z trenérů mužů HK, kteří do poloviny října válčili v krajské lize. „Je to kolektivní sport, kdy na obou stranách potřebujete alespoň deset hráčů a dva gólmany. Což ve stávajícím epidemickém systému není možné, takže na nějaké hromadné tréninky museli kluci zapomenout,“ dodal lodivod. V útrobách stadionu došlo na revizi strojovny, vymalované jsou pokoje na ubytovně a Šindelář doufá, že po rozvolnění opatření by se mohli hokejisté či krasobruslařky připravovat třeba hned od května.