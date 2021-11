Škodovka si tak připsala třetí ztrátu po sobě (dvakrát remizovala). Naopak hosté Západočechům oplatili porážku z první čtvrtiny soutěže ze svého ledu a v Plzni vyhráli po dlouhých pěti letech.

V úvodu to nebyl bůhvíjaký hokej, více ze hry měli domácí, ale předváděli festival zahozených šancí. V přesilovce neuspěl Dzierkals, následně po nájezdu dvou na jednoho Suchý pálil vedle a v další šanci Bulíř vysoko přestřelil. A když Kantner před litvínovskou brankou obral o puk Hrbase, byl příliš blízko, aby na gólmana Godlu něco vymyslel.

V závěru třetiny pak platilo nedáš, dostaneš. V protiútoku po rychlé výměně puku překonal domácího Svobodu trefou na vzdálenější tyč Chalupa.

A v druhé třetině bylo s Indiány ještě hůř. Nešly jim přesilovky, vázla souhra, střelba a navíc chybovali v defenzivě. Přes beka se do zakončení protáhl Zdráhal a přidal druhý litvínovský gól. A když se domácí přece jen dostali do tlaku, stál jim v cestě brankář Godla. Lapil Graňákovu střelu a švihem lapačky zastavil Scheissovu ránu z mezikruží.

Naopak před půlkou utkání si slabší chvilku vybral Svoboda, kterému do sítě proklouzlo Zygmuntovo zakončení z nulového úhlu. Za stavu 0:3 vjel do plzeňské branky Pavlát, jenže čisté konto uhájil jen necelou minutku. Po vyšachování obrany skóroval znovu Zdráhal.

„Z naší strany to bylo hodně špatné a oceňuji, že diváci neodešli. V těch chvílích se na to asi moc koukat nedalo,“ uznal útočník Petr Kodýtek.

Trápící se Indiáni dál marně proráželi litvínovský obranný val. Postupně však přidávali na důrazu a ve třetí třetině se ještě děly věci.

Plzeň spustila generální ofenzivu, soupeř čelil obrovskému tlaku, jenže Godla odolával. Až v rozbíhající se 44. minutě odčaroval kouzlo litvínovského chytače povedenou trefou právě reprezentant Kodýtek. A záhy poté na 2:4 snížil Suchý.

V 53. minutě opět Kodýtek dostal puk znovu do sítě, ale gól nebyl kvůli předchozímu ofsajdu uznán. A i když se na Vervu dál valil útok za útokem, branky se bouřící fanoušci dočkali příliš pozdě. V poslední minutě, kdy při power-play skóroval M. Lang. Jenže hosté ve zbývajících 40 sekundách už těsný náskok uhájili.

Po reprezentační přestávce čeká Škodovku o státním svátku ve středu 17. listopadu od 16.00 hodin dohrávka 10. kola ve Vítkovicích.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „Zvlášť doma jsme chtěli před přestávkou zvítězit a na naší hře to v první části bylo vidět. Trápí nás ale efektivita, neproměnili jsme přečíslení a ani nájezdy. Naopak soupeř trestal naše chyby a po druhém gólu jsme vypadli na chvilku z role. I tak jsme zkoušeli stav 0:4 ještě otočit. Šli jsme obratu v zápase naproti, vytvářeli jsme si tlak a šancí jsme měli požehnaně na to, abychom snížili dříve. V poslední minutě to však bylo už pozdě."

Vladimír Országh (Litvínov): „Pro nás jsou to cenné tři body, protože v Plzni se snadno nevyhrává. S výkonem už tak spokojeni nejsme. Domácí měli řadu přečíslení, ale držel nás brankář Godla. Rozhodla druhá třetina, kdy nám to tam napadalo, byli jsme efektivní. V poslední části do toho domácí šlápli, neměli co ztratit a my se nakonec strachovali o výsledek. Není to poprvé, musíme si na to dávat větší pozor.“

HC Škoda Plzeň – HC Verva Litvínov 3:4

Třetiny: 0:1, 0:3, 3:0. Branky a nahrávky: 44. Kodýtek, 45. F. Suchý (Mertl), 60. M. Lang – 16. M. Chalupa (Latta), 25. P. Zdráhal (Estephan, Balinskis), 29. Zygmunt (Latta, Demel), 30. P. Zdráhal (P. Straka). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Kajínek, Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 37:24. Diváci: 3 335.

Plzeň: Miroslav Svoboda (29. Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – Kantner, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Mertl, P. Musil – Dzierkals, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Litvínov: Godla – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka, V. Hübl, Jarůšek – P. Svoboda, M. Chalupa, Latta – Zygmunt, Gerhát, L. Stehlík. Trenéři: Országh, V. Sýkora a Tvrzník.