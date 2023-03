Škodovka tak spadla na dvanáctou příčku a v předkole play-off se jako nejhorší tým srazí s rozjetým Libercem, který skončil těsně pátý. Série hraná na tři vítězství začne ve středu na severu Čech.

Přitom kdy jindy, než proti Motoru, který v minulém kole odrazil hrozbu baráže a sezona pro něho končí, si měla Plzeň spravit chuť, nabrat sebevědomí. Jenže nestalo se.

Škodovka sice dobře začala, ale hosté stav otočili. Plzeň se do výraznějšího tlaku dostala teprve ve třetí třetině, dotáhla se ještě na kontakt, ale přes značnou snahu a řadu šancí už porážku neodvrátila.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Zápasy jsou o gólech a my se v koncovce strašně trápíme. Měli jsme dobrý vstup do utkání, bohužel jsme následně hned dvakrát inkasovali. Nepomohli jsme si ani přesilovými hrami, avšak nakonec jsme se přece jen vrátili nějakým způsobem zpět do zápasu, avšak to střelecké trápení nás stále provází. Chtěli jsme vyhrát, abychom si zvedli sebevědomí, ale bohužel se to nepovedlo. Pevně věříme, že nějaké góly nám tam konečně spadnou teď v předkole.“

Roman Fousek (České Budějovice): „My jsme rádi, že jsme zvládli poslední zápas v sezóně, i když jsme neměli dobrý vstup do utkání, hned po dvanácti vteřinách jsme prohrávali. Podobně šťastným gólem jsme se ale brzy vrátili do zápasu. Posléze jsme ještě přidali nějaké branky a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Je vidět, jakou roli hraje psychika, po výhře nad Kladnem se hráčům uvolnily ruce, spadly nám tam góly, které by nám tam jindy nepadly. Naopak jsme měli i velké štěstí kolem naší brány, protože bylo vidět, že Plzeň nehraje zrovna v nejlepším rozpoložení.“

Škoda Plzeň – Motor České Budějovice 3:5

Třetiny: 1:1, 1:2, 1:2. Branky a nahrávky: 1. Rekonen (Holešinský, Zámorský), 29. Mertl (Pour, Pavlát), 55. Mertl – 4. Šenkeřík (Raška I), 21. Gulaš (Štencel), 36. Přikryl (Valský, Vondrka), 41. Doležal (Percy), 60. Přikryl.

Rozhodčí: Sýkora, Veselý – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 41:33. Diváci: 4219.

Plzeň: Pavlát – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Baránek, Jaroměřský – Schleiss, Holešinský, Rekonen – Pour, Mertl, Blomstrand – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – Bitten, Suchý, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Kachyňa, Hovorka – Dzierkals, Přikryl, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Raška, M. Toman, Doležal. Trenéři: Čermák a Fousek.