HK Rokycany – Rebel Nejdek 7:8 po samostatných nájezdech (0:2, 2:4, 5:1 – 0:1). V ochozech zimního stadionu se sešly dvě stovky diváků a nelitovaly. Zpočátku to ale bylo trápení ze strany domácích, kteří nezachytili nástup bojovných hostů. Když v prostřední fázi HK snížil 2:3, vypadalo to lépe. Jenže Rebel reagoval třemi slepenými góly a na Rokycany by v tu chvíli nikdo nevsadil.