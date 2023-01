S blížícím se koncem základní části v hokejové extralize zase přituhlo. Vře to na obou pólech tabulky a do toho plzeňská Škodovka potřetí v řadě vyráží k soupeřům.

Ve čtvrtek do Pardubic k předehrávce 42. kola s rozjetým lídrem soutěže (18.15, O2 TV sport). Nabité Dynamo předtím v úterním kole skolilo v Třinci obhájce titulu 4:0, vyhrálo pošesté za sebou a před druhými Vítkovicemi trůní v čele s náskokem devíti bodů. Plzeň je šestá.

„Pro nás je to velká výzva,“ vyhlašuje kanadský útočník a drsňák Samuel Bitten ve službách Indiánů. „Pro Pardubice to bude speciální zápas s vyvěšením dresu tamní hvězdy Petra Sýkory. Aréna je téměř vyprodaná, přijde plno lidí a publikum bude na straně domácích, ale v bouřlivé atmosféře se bude hrát líp i nám,“ říká 22letý rodák z Ottawy.

Samuel Bitten (vpravo) si zaboxoval i s boleslavským Adamem Jánošíkem.Zdroj: bkboleslav.cz

Plzeň naposledy padla v Olomouci 2:3 a nenavázala na vítězný obrat z Českých Budějovic. Proč to tentokrát nevyšlo?

Dobrá otázka. Možná proto, že šlo o zápas sousedů v tabulce, pátého s šestým, možná jsme byli nervózní a nevstoupili jsme do toho ideálně. Ale jsem na tým pyšný. I když jsme prohrávali, bojovali jsme o dobrý výsledek až do konce. Celé utkání bylo vyhrocené, hodně se bojovalo, pralo. To mně vyhovuje.

Vyhecované to bylo od prvních chvil. Tušíte proč?

Důvodů bylo víc. Jsme blízko v tabulce a oba týmy chtěly tři body. Ale spustila to už situace z úvodu, kdy byl Bary (Marek Baránek) vyloučený takhle brzy do konce utkání. To vzbudilo u všech velké emoce.

Až tak, že jste se hned v první třetině a ještě o komerční přestávce pobil s olomouckým zadákem Davidem Škůrkem?

Nešlo o nic domluveného. Reagoval jsem na to, že ten hráč předtím ne úplně regulérně trefil Tomáše Mertla. Chtěl jsem ukázat, že jsme tým, který si něco takového nenechá líbit. Že se dokážeme zastat jeden druhého a na mužstvo to také dobře zapůsobilo.

Rukavice jste shodil přesto, že váš soupeř měl výškovou i váhovou převahu.

No, asi to byla moje největší bitka v sezoně (úsměv), a ještě s takovým obrem (196 cm/111 kg). Je to ale moje práce zastat se spoluhráče.

Zpátky k utkání s Dynamem. Co se musí stát, abyste si na ledě favorita sáhli na body?

Důležité bude, abychom dobře začali od prvního střídání. S tím se v sezoně trochu potýkáme. Nemáme tak přesvědčivé starty, jak by bylo třeba. Ale zápas nás otestuje i do dalších kol, a těch do konce základní části už moc nezbývá.

Naposledy ale Škodovka odjela z Pardubic s výpraskem 2:7. Máte to v hlavě?

Ne, vůbec. Teď je nový den, nový zápas.

Souboj s extraligovým lídrem i poté nedělní utkání v Plzni se Spartou přenáší televize. Hraje to nějakou roli?

Ne, je to pro mě jen informace, nic mimořádného. Ale je dobře, že nás mohou vidět lidé z celé republiky.

Plzeňský tým se předtím dlouho pral s virózou. Už je líp?

Je to za námi a síly se zase vracejí. Kašel v šatně slyšet není, cítíme se dobře (úsměv).

Vyhrocené drama? Spíš guláš, míní kapitán Schleiss

Kdy, kde, s kým

čtvrtek 26. 1., 18.15, 02 TV sport

Pardubice (1.) – Plzeň (6.)

Předchozí vzájemné výsledky:

4:1, 7:2, 2:0.

neděle 28. 1., 17.20, ČT sport

Plzeň (6.) – Sparta (3.)

Předchozí vzájemné výsledky:

2:3, 4:0, 0:3.