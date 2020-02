Děčín – HC Rokycany 6:5 (1:4, 1:0, 3:1) po nájezdech.

Naši vyslanci zvládli dlouhou cestu a v šestnácté minutě vedli o čtyři branky. Až pak dali o sobě vědět i domácí, jenže ve 47. minutě to bylo 2:5 a nic nenasvědčovalo obratu. Severočeši mohutně dotahovali a dvanáct vteřin před sirénou při početní výhodě srovnali krok. Prodloužení nerozhodlo a při samostatných nájezdech byl Děčín jistější.

Branky a asistence HC: 4. Sandra Halounová (Alexandra Halounová), 5. Brůha, 11. S. Halounová (A. Halounová), 16. Matoušek (Papež), 47. Sandra Halounová (A. Halounová).

Rozhodčí Domský, vyloučení 13:9.

HC Rokycany – Bílina 6:3 (2:3, 3:0, 1:0). Sestry Halounovy oblékly reprezentační dres týmu ČR do 18 let a vyrazila směr Jižní Korea! Spoluhráči je ale dokázali nahradit, i když to tak v úvodní části nevypadalo. Nápor v prostřední dvacetiminutovce však přinesl kýžený obrat a v závěru si domácí cestu za třemi body pohlídali.

Góly a přihrávky HC: 11. Bubla, 20. Janda (Matoušek), 30. Brůha (Koukolík, Černoch), 33. Brůha (Černoch), 35. Koukolík (Brůha), 60. Janda (Bubla).

Hlavním rozhodčím byl Hucl a poslal na trestnou lavici deset provinilců v poměru 3:7.

V sobotu od 18.30 Rokycany hostí Stadion Louny.