Juniorům HC Rokycany se postup do ligy vzdálil, neuspěli s Táborem i Černošicemi

Do elitní společnosti se v regionální lize probojovali hokejoví junioři HC Rokycany. Sezonu si tak prodlužují účastí ve finálové skupině, z níž se ti nejlepší probojují do I. ligy. Naši zástupci to ale budou mít během deseti kol těžké, což naznačila obě úvodní střetnutí na domácím ledě.

Ve dvou domácích zápasech mladíci HC Rokycany podlehli Táboru a Černošicím (hosté v modrém). | Foto: Deník/Václav Havránek

HC Rokycany – Tábor 1:10 (0:2, 1:4, 0:4). Jihočeši rychle vedli a převahu zúročili i v dalším průběhu utkání. Až ve 39. minutě jejich gólmana překonal Krajči (asistovali Kačena a Krátký), jenže to bylo ze strany domácích vše. Sestava HC Rokycany: Přibík (Svoboda) — Komanec, Štulc, Mojžíšek, Turek, Carda, Fríd, Diviš — Bulka, Šrédl, Martinák, Krajči, Němeček, Kačena, Krátký, Dvořák, Popp. Zápas rozhodovali Tolar, Josef Koukolík a Kreuzman. Mladší žáci HC Rokycany dál válí. Holý je k nezastavení HC Rokycany – Černošice 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Hned druhý den vyrukovali rokycanští mladíci na Středočechy a začali lépe. V deváté minutě otevřel skóre Martinák (Krátký, Němeček), jenže soupeř odpověděl dvěma zásahy ve 14. a 17. minutě. Na 2:2 srovnal Komanec (Krajči) a vyrovnaná partie pokračovala. Při početní výhodě však HC ve 36. minutě inkasoval potřetí a chvilku před sirénou Černošice vedení pojistily. V závěrečné dvacetiminutovce hosté udeřili ještě dvakrát a až v 57. minutě Komanec po spolupráci s Martinákem a Mojžíškem nepříznivé skóre upravil. V závěru týdne Rokycany vyrážejí v pátek do hlavního města za Kobrou. V neděli 25. 2. přivítá HC od 12.25 vrstevníky z Kolína.

