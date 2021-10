Úspěšné zápasy v krajské hokejové lize za sebou mají oba zástupci z Plzeňska. Kaznějov se oklepal po dvou porážkách a zabral v Chebu, kde porazil domácí rezervu těsně 6:5.

Jakub Koreis rozhoduje o vítězství Třemošné | Video: Meteor Třemošná

„Navzdory velkým absencím se nám povedlo zvítězit. Celý zápas jsme byli podle mě lepší, ale nedokázali jsme to gólově více vyjádřit. Strachovali jsme se proto až do konce zápasu o výsledek. Nakonec jsme to ale zvládli," oddechl Miroslav Brand, řízný bek kaznějovského Apolla.