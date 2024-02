Zatímco Klabava má o víkendu volno, vyráží HC Rokycany v sobotu do Plzně za soupeřem z Holýšova.

Mýtští fotbalisté podnikli invazi do Rokycan

Skupina B: borci TJ Město Zbiroh potvrdili pozici v elitní čtyřce. Porazili na rokycanském zimním stadionu Strašice 7:3 (1:1, 4:2, 2:0), když se prosadili Houdek, Kokoška, Marek Pichlík, Benetka, Švehla, Procházka a Křížek. Na branky přihrávali dvakrát Houdek, Procházka, Novák a Švehla, jednou Benetka, Křížek, Kokoška a R. Pichlík.

Po kompletním 14. kole se Zbiroh probil na 2. místo za vedoucí Meteor z Třemošné. Znamená to, že v semifinále play-off družstvo TJ Město narazí na třetí Radobyčice. Další dvojici vytvořil Meteor a soupeř z Chotěšova. Pro Strašice sezona skončila osmou příčkou. Zda to bude znamenat pád do oddělení C, to zjistíme až před startem nové sezony.

Dorostenky Házené Rokycany neměly v Kobylisích šanci

Skupina C: konečná pro HC Čechie Příkosice, neboť mezi nejlepší kvarteto se tým z jihu neprobojoval kvůli pozici na šesté příčce. Při loučení remizoval s Apollem Kaznějov B 3:3 a do střelecké listiny se zapsali Balej, Jan a Ebelendr (přihrávali Ebelendr, Jan, Lukeš a dvakrát Grantner).

V semifinále play-off: Staňkov - Chotíkov B, Díly - Žebrák B.