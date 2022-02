Ten ovšem domácí smazali během osmnácti minut, kdy vedli už 4:1. Postupový gól vstřelil ve 26. minutě Matoušek a vše pečetil v čase 43:10, tedy necelé dvě minuty před koncem, Koukolík, jenž svou druhou brankou v zápase stanovil konečné skóre. „Není moc co hodnotit. My jsme hráli na dvě pětky, jich bylo snad dvacet. Samozřejmě se na nás sešli, povolali asi to nejlepší, co mají v juniorce a zaslouženě utkání vyhráli. Jen škoda gólu na 3:1 před koncem první třetiny a také toho, že jsme neproměnili nějakou z šancí. Moc jsme jich sice neměli, ale kdyby nám tam něco padlo, mohlo to vypadat jinak,“ utrousil v pátek dopoledne značně zklamaný hokejista Malé Vísky Václav Nauš.