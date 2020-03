Takhle ale může borce z vesničky na rozhraní Rokycanska a Plzně-jihu hřát pocit triumfu. Dodejme, žev jeho sestavě se objevila řada hráčů, kteří začínali v tehdejším DDM Rokycany!

Závěrečné dějství se pro Lipnici a také pro Příkosice uskutečnilo na zimním stadionu v našem okresním městě.

Příkosice – Staňkov 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Čechii se loučení nevydařilo. Neuhlídala Krippnera (dvě branky a jedna asistence během třiceti minut). Až v závěrečné části snižoval Grantner (asistoval Jan) a za stavu 1:4 se dvě vteřiny před sirénou trefil i Paulík.

Rozhodčí Libor Kasl a Šimánek, vyloučení 6:3.

Lipnice – Město Touškov 7:2 (1:2, 2:0, 4:0)

S nejslabším účastníkem soutěže začínal lídr rozpačitě a v osmé minutě prohrával o dva góly. Až pak Laštovka po spolupráci s Janem Kaslem snížil. V prostřední části Slanec vyrovnal (asistovali opět J. Kasl a Junek), aby znovu Slanec zajistili favoritovi vedení.

Závěr, to bylo velké sólo Martina Slance. Přidal další tři přesné zásahy a o zbývající se postaral Herink. Po bodu do statistik si za brankové přihrávky zaknihovali Živný, Čechura a do třetice Jan Kasl.

Rozhodčí Hrůza a Tolar vylučovali na každé straně po jednom provinilci.

Krajská soutěž - skupina C

1. Sokol Lipnice 22 16 2 4 103: 61 34

2. HC KlausTimber Plzeň 21 14 5 2 115: 54 33

3. HC Holýšov 22 12 5 5 107: 68 29

4. TJ Sokol Díly 22 14 1 7 96: 67 29

5. Jiskra Bezdružice 22 10 6 6 101: 76 26

6. HC Staňkov 22 8 3 11 67: 76 19

7. TJ Čechie Příkosice 22 8 3 11 72: 83 19

8. TJ Apollo Kaznějov B 21 8 2 11 82: 94 18

9. HC Chotíkov B 22 7 3 12 71: 89 17

10. HC Stříbro 06 22 7 3 12 77:110 17

11. TJ Sokol Vejprnice 22 6 3 13 78:109 15

12. HC Město Touškov 22 1 4 17 57:139 6