Od 15. do 21. ledna se více než stovka klubů v České republice zapojila do oblíbené akce Týden hokeje.

Náborový projekt oslovil na zimním stadionu přes padesát kluků i děvčátek. | Foto: MěÚ Rokycany

Projekt si nenechal ujít ani hokejový klub HC Rokycany a do areálu zimního stadionu se během víkendového odpoledne dostavilo za doprovodu rodičů přes padesát kluků i děvčátek. Někteří z nich už s prvními poznatky z pohybu na ledě, ti další to zkoušeli poprvé. Společným znakem ale byla obrovská snaha a nadšení, které z benjamínků od čtyř do osmi let tryskalo.

Dětem se věnovali trenéři HC i HK Rokycany a při jednotlivých disciplinách pomáhali jen o něco starší kamarádi ze žákovských družstev.

Středa v Rokycanech? Kuželky i hokej

Hostem pak byl bývalý reprezentant a olympijský vítěz Jiří Šlégr, s nímž se většina malých účastníků nechala vyfotografovat.