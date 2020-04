Zasáhl do 34 zápasů, všechny uchvátil vychytanou sérií výher, byl vyhlášen mezi hvězdami NHL a teď se měl 29letý plzeňský odchovanec ukázat v play-off.

Jenže také nejslavnější hokejovou ligu světa pozastavila koronavirová krize.

A Francouz se rozhodl nejistý čas přečkat v rodné Plzni. „Takhle brzy jsem doma už dlouho nebyl a v hlavě člověk má, že se mělo hrát play-off. Jenže všechno je jinak,“ svěřoval se Francouz při videokonferenci s novináři. „Teď za sebou máme s rodinou čtrnáctidenní karanténu a je zase líp. Testy jsou negativní, takže se můžeme v rámci možností pohybovat, setkat se s blízkými. Ale dál je to hlavně o rodině. Čas strávený s manželkou i dcerou si užívám,“ prohlásil český reprezentant.

Šířící se nákaza straší celý svět. Dotýká se vás krize o to víc, že tři vaši spoluhráči z Colorada měli pozitivní test?

Jasně že si to člověk uvědomí. Vždyť se s těmi kluky nějak setkával. I když ten třetí byl už nějaký čas mimo tým a chytil to zřejmě jinde. Klub nám doporučil, abychom zůstali v izolaci a sledovali svůj zdravotní stav. Proto jsme se také po příletu domů nechali s manželkou i dcerou raději otestovat.

Plzeňský útočník Dominik Kubalík popsal, že jeho návrat z Ameriky byl hodně divoký. Jaký byl ten váš?

Také složitý. Nejdřív jsme totiž mysleli, že všechno přečkáme v Americe, a nakoupili jsme zásoby. Pak začalo hrozit, že zavřou letiště, tak jsme dostali strach, abychom tam nemuseli zůstat i přes léto. Bleskově jsme koupili letenky, sbalili celý barák a druhý den jsme odlétali. Nejprve z Denveru do Chicaga, tam jsme čekali šest hodin, pak v Dublinu dalších pět a teprve potom jsme konečně dorazili do Prahy a hodně se nám ulevilo.

Už proto, když vidíte, jakou daň si nemoc Covid-19 vybírá v Americe?

Určitě. Situace tam eskaluje a bohužel umírá víc lidí. Doma se cítíme bezpečněji.

Věříte, že se NHL ještě rozjede a soutěž se dohraje?

Těžká otázka, kterou každý řeší, ale je složité něco předvídat. Bude záležet na vývoji zdravotní situace v Americe. Určitě však bude snaha sezonu dokončit, aby se minimalizovaly finanční ztráty.

Po gólmana musí být asi těžké se v daných podmínkách udržet ve formě, že?

Trénink na ledě ničím nenahradíte. Takže sice šlapu na rotopedu, ale spíš se soustřeďuji na mentální cvičení. Na počítači simuluju tlak na rychlé rozhodování, abych alespoň hlavu udržel v zápřahu.

Můžete přiblížit, jak takový simulovaný trénink vypadá?

Něco dělám na počítači, něco ve virtuální realitě. Není to vyloženě spojené s hokejem, spíš jde o situace, které musíte rychle vyhodnotit a bleskově se rozhodnout. Což vás dostane do mentálního napětí, s nímž se brankář během zápasu běžně setkává.

Máte potom chuť si ještě zahrát na play-station?

Možná když jsem byl mladší, tak jsem hrával videohry, ale teď na to ani není čas. Roční dcerka nás s manželkou zabaví docela spolehlivě (úsměv).

Neříkáte si, že NHL přerušila sezonu ve chvíli, kdy jste byl v nejlepší fazoně?

V podstatě ano, všechno jsme už směřovali k play-off.

Jaké to bylo převzít roli jedničky a srovnat si v hlavě, že na vás tým spoléhá?

Zápasy letí tak rychle za sebou, že nad tím nemáte čas ani přemýšlet. To, že jsem byl nějaký čas jedničkou, jsem si vlastně naplno uvědomil až nyní doma.

Jak váš přesun na post prvního gólmana přijal tým?

Necítil jsem, že by o mně kluci pochybovali a za zády říkali, že je to v pytli. Naopak byli pozitivní a snažili se mě podpořit, což mi pomohlo.

Předtím jste nějaký čas nechytal. Nesvazovaly vás pochybnosti?

Ani ne, věděl jsem, že jsem v lize konkurenceschopný. Nezačali jsme sice dobře, ale rychle jsme to otočili šňůrou výher a hrálo se nám líp. Jízdu na vítězné vlně jsem si užíval, ale zároveň jsem se snažil zůstat pokorný.

Spoluhráči oceňují hlavně váš klid.

Snažím se tak na okolí působit. A i když uvnitř s něčím bojuji, tak to nepouštím ven. Pomáhá mi v tom i psycholog . Už dlouho spolupracuji s Přemyslem Wolfem, a když mi je hodně ouvej, zavolám mu a on mě svým nadhledem vrací do reality.

Pomohlo vám i to, že jste koncem února podepsal s Coloradem novou dvouletou smlouvu?

Určitě. Zájem byl oboustranný, klíčová jednání proběhla rychle, během pár dnů, a je fajn vědět, že mohu být dál součástí tohoto týmu.

Pokud se sezona v NHL ještě dohraje, nebudete mít problém naskočit rovnou do play-off?

Lepší by bylo se nějak rozehrát, ale pro všechny to bude stejné. Zpočátku by se asi nehrál nějaký top hokej, ale týmy by se do toho rychle dostaly. Mně taky dřív trvalo delší dobu se rozchytat, jenže v NHL na to ani v běžné sezoně není prostor. Máte dva přípravné zápasy a začíná se naostro. Na to jsem si už zvykl. Jen bych se potřeboval jít co nejdřív sklouznout na led. Vždyť na bruslích jsem nestál měsíc.