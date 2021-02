Ačkoliv famózní jízdu hokejové Škody Plzeň z úvodu extraligy nabourala zranění a ostatní kluby posilovaly covid necovid, na západě Čech se žádné divoké transfery nekonaly.

Klub dával prostor svým talentům a k trejdům přistoupil až před přestupovou uzávěrkou. Z prvoligové Poruby si Škodovka zajistila na střídavý start Fina Markuse Korkiakoskiho a k tomu dva forvardy na hostování – Alberta Michnáče z Českých Budějovic a Martina Dočekala, který přišel z Vítkovic směnou za Davida Stacha.

„Hledali jsme a ve hře byli i nějací Kanaďané, ale chtěli jsme dát šanci hlavně našim mladým klukům. Proto jsme změny udělali až teď a věříme, že k tomu se nám vrátí hráči po zranění,“ vysvětloval klubovou strategii sportovní manažer a někdejší excelentní útočník Tomáš Vlasák.

Chystáte do konce ledna, kdy se v extralize uzavře přestupové okno, ještě nějaké posílení týmu?

Asi už nic nebude. Všichni víme, jaká je to zvláštní sezona a jak probíhá. Věříme, že se nám dají do kupy tři zranění útočníci a že se tím ten kádr uzavře. Maximálně si z první ligy zajistíme nějaké hráče na střídavý start, tři čtyři kluky.

Kdy by mohli Tomáš Mertl, Pavel Musil a Matyáš Kantner marodku opustit?

U Mertlíka s Kantýsem to bohužel ještě nějakou dobu potrvá, počítejme měsíc. U Musky ale věříme, že jeho návrat se počítá řádově na dny. Brzy by mohl naskočit, což by pro nás byla velká vzpruha.

Klíčoví centři Mertl s Musilem vám chybí už dlouho, přesto jste tým doplnili až nyní. Skutečně šlo jen o to, dát šanci mladým, nebo svou roli hrály i finanční možnosti klubu?

Jsou to spojené nádoby a ekonomika hrála velkou roli. Na druhou stranu, chtěli jsme vidět mladé kluky v zápřahu. Oni ukázali, že jsou schopní se o to poprat, a nebyl důvod do toho sahat. Samozřejmě, nějaké zápasy se prohrály, ale že by tam byly velké výkyvy, to naštěstí ne. Věřím, že takhle dojedeme základní část a budeme se pohybovat tam, kde chceme.

Mladíci jako Malát, Lang, Přikryl, Jiříček a další tedy obstáli?

Kluci šanci chytli. Nikdo z nich mě nezklamal, i když každý se s tím vypořádává jinak. Martin Lang má výhodu, že nastupuje s Gulim (Milanem Gulašem), ale je platný, udrží se na puku, umí dát gól i přitvrdit. Filip Přikryl nastřílel osm gólů ve třinácti zápasech, to je velký průlom. Teď se trefil i Sebastian Malát, který je ještě o rok mladší. U 17letého Davida Jiříčka ani nemusím vyzdvihovat, co pro nás v obraně znamená. Každému to trvá jinak, ale pokud ti kluci budou dál tvrdě pracovat, tak je to příslib do budoucna.

Za zmíněnými hráči ale v plzeňské mládeži zeje trochu díra. Může to být problém?

Uvidíme. Z juniorky jsme třeba zkoušeli Šuhaje se Slaninou. Skočili do toho rovnýma nohama. Byli prakticky bez tréninku, neměli to jednoduché a musíme jim dát čas. Ale obecně, díra tam nějaká je. A bude záležet, jak se junioři a dorostenci budou moci vrátit k normálnímu tréninku, protože ta pauza je pro jejich vývoj katastrofická.

Překvapilo vás, že většina týmů v extralize zbrojí, nakupuje hráče, přestože se nesestupuje?

Nemohu hodnotit ostatní kluby, ale některé tahy na můj vkus postrádají logiku. Je to ale jejich politika. Je jasné, že každý chce vyhrávat. To i my. Ale víme, jaká je sezona, situace ve světě. My jsme zvolili variantu, že dáme prostor mladým, kluci za to čapli a tu příležitost využili.

Přes veškeré problémy s marodkou drží Plzeň pozici v elitní čtyřce. To je váš cíl i pro závěr základní části?

Tak to chceme a hráči i trenéři pro to dělají maximum. I když to bude ještě těžké. Od třetího do devátého místa je to v tabulce hodně vyrovnané a bude to asi boj až do konce. Ale my se chceme udržet nahoře, a až se nám vrátí zranění kluci, budeme zase silnější. A to, že jsme se i v té dlouhé pauze bez zraněných dokázali udržet ve čtyřce, si hodně považuju.

Mluví se o plzeňských mladících, ale také o oporách týmu, třeba o brankáři Dominiku Frodlovi. V Plzni mu končí smlouva a prý o něj hodně stojí v Pardubicích, což podložili lukrativní nabídkou.

Pro Dominika to nebylo lehké období. Měl slušnou nabídku i od nás, která mu také trošku zamotala hlavu. Ale ani tak jsme se nedostali do výšin jiných zájemců. To je realita.

Chápu správně, že Frodl po sezoně v Plzni skončí?

Začnu ze široka. Když to přeženu, Dominik je tak trošku moje dítě. Dva roky jsem ho sledoval ve Slavii, spousta lidí mě odrazovala, že to není gólman pro extraligu, a já jsem rád, že všem ukázal opak. Podával a podává v Plzni skvělé výkony a jsem přesvědčený, že je bude podávat až do konce sezony. Věřím, že to v sezoně dotáhneme co nejdál a Dominik (Frodl) toho bude významnou součástí. Pak doufám, že ho bude schopen nahradit Dominik Pavlát. Je to stejné jako u Frodlika, jezdili jsme se na něj s Pechtou (trenér brankářů Rudolf Pejchar) dívat do Chomutova a vybrali si ho.

Museli jste odolávat velkému tlaku, aby Frodl neodešel už během sezony?

Muselo by se sejít hodně faktorů, aby se to stalo. Je jasné, že se všechno točí kolem peněz. Spíš jsme zvažovali, že když by po sezoně odcházel, tak na jak dlouho podepíše. Jsou tam nějaké tabulky a my jsme Dominika nechtěli ztratit bez nějaké finanční kompenzace. Ales Martinem Strakou (šéfem klubu) jsme se s Frodlikem vždycky bavili otevřeně. Je to mezi námi férové a tak to i zůstane.

Spekuluje se také o odchodu Milana Gulaše, o jeho návratu do rodných Českých Budějovic. Odejde po sezoně, ačkoliv má v Plzni platnou smlouvu?

To je otázka hlavně na Milana. Obecně v Plzni platí, že nebudeme přemlouvat hráče, který u nás nechce být. A to nemyslím vůbec ve zlém. Uvidíme po sezoně. Milan má ještě na rok smlouvu, a co se stane, nechci v tuhle chvíli ani moc řešit. Není to na pořadu dne.

Vy si dokážete představit, jak sestavujete tým na další sezonu bez největší opory Gulaše?

Tak pro naši extraligu je to nadstandardní hráč. Kdyby odešel, chybět bude, to si nebudeme nalhávat. Na druhou stranu, jednou se to stane, a jestli to přijde teď, nebo za rok za dva, tak musíme být schopní reagovat. I když na trhu takový hráč jako Milan momentálně není, to je jednoznačné.