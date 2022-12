Hned po reprezentační přestávce vyšli hokejisté Škody Plzeň zkrátka v Brně, doma urvali s posledním Kladnem jen bod, jenže pak střih a už jen vítězství za tři body. Naposledy v Mladé Boleslavi čtvrté v řadě během sedmi dní. Předtím Indiáni vyloupili Hradec Králové, doma skolili Třinec a vyhráli i v Litvínově. Sečteno, podtrženo, 13 bodů z 18 možných. Škodovka se také v extralize vyšvihla z dolních pater do závěsu za kvartet premiantů v čele tabulky. Po tristním startu je to v polovině soutěže hned jiná pozice.

Tým dirigovaný trenérem Petrem Kořínkem a klubovým šéfem Martinem Strakou příkladně bojuje. Sází na obranu, v útoku na jednoduchost a důraz. Plzeňští vítězí, ačkoliv střílí méně než jejich soupeři. Oporou v brance je Miroslav Svoboda, který chytil skvělou fazónu. Ve čtyřech vyhraných duelech vytáhl úspěšnost zákroků na 96,8 procenta. Obdivuhodné.

Že nejde o chvilkový záchvěv lepších časů chtějí Indiáni potvrdit v neděli, kdy od 16.30 hostí tonoucí České Budějovice.

Jestliže příznivci Škodovky při soubojích s Jihočechy skandují: Motor hoří!, vystihuje to realitu. V minulé sezoně bronzový celek se krčí u dna a trenéři v čele s Jaroslavem Modrým už měli nůž na krku. Na sklonku první čtvrtiny zrovna proti Plzni. Tehdy ultimátum přežili, když po devíti porážkách urvali doma nájezdovou výhru 3:2. Jenže odpich do klidnějších vod to Motoru nevynesl. Dál víc prohrával než slavil. Indiáni jsou přesvědčeni, že to bude platit i tentokrát. I když pozor, naposledy Jihočeši zvítězili v pátek v Kladně v souboji dvou celků ze dna tabulky 6:1.

