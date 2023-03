Severočeši po výhře 3:1 nakročili k postupu do čtvrtfinále. Čtvrtý zápas je na programu znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně v neděli do 17.00 a domácí tým bude odvracet konec sezony.

Filip Suchý (vpravo) se tlačí před libereckou branku. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Předkolo extraligového play-off mezi hokejisty Liberce a Plzně se na západ Čech přesunulo za stavu 1:1 na zápasy. Indiáni předtím deklasovali Tygry na jejich teritoriu 6:0, jenže v další bitvě na vlastním ledě už favorita nezaskočili. Zápas o mečbol nabídl skvělý hokej. Plzeňští měli souboj dobře rozehraný, ve druhé třetině se v přesilovce utrhli do vedení, jenže soupeř ještě v téže periodě srovnal a ve třetí dvacetiminutovce pak šťastným gólem tuhý boj otočil na svou stranu. Severočeši tak po výhře 3:1 nakročili k postupu do čtvrtfinále. Čtvrtý zápas je na programu znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně v neděli do 17.00 a domácí tým bude odvracet konec sezony.

„V neděli je nový den a my musíme vyhrát,“ prohlásil suše plzeňský útočník Filip Suchý.

Co třetí bitvu mezi Plzní a Libercem rozhodlo?

Bylo to o druhém gólu. My jsme měli ve druhé třetině tlak, avšak žádnou šanci jsme už nedokázali využít. Do třetí třetiny se tak vstupovalo za stavu 1:1 a bylo to o tom, kdo dá ten rozhodující gól, bohužel pro nás ho vstřelil Liberec. Ale jak už jsem řekl, přijde nový den a my uděláme vše, abychom sérii srovnali a vynutili si páté utkání.

Předtím jste v Liberci uštědřili Tygrům šestigólový výprask, ale v Plzni to byl znovu urputný boj o každý puk. To se asi dalo očekávat, že?

Série hodně bolí, to je pravda. My do všeho jdeme naplno, to samé platí o Liberci. Každý hráč musí umět v souboji rozdat, avšak také přijmout, tak to je. My jsme se na zápas dobře připravovali, s Libercem je to totiž vždycky těžké, oni mají velké obránce. V každém utkání ze sebe musíme vydat to nejlepší, jen teď ve třetím zápase předkola byl soupeř šťastnější.

Zápas se zlomil po závaru před plzeňskou brankou, kdy hosté v tlačenici procpali puk pod klubkem hráčů za čáru a sudí po dlouhém zkoumání u videa gól uznali. Jak jste situaci kolem nakonec vítězného zásahu viděl vy?

Byl jsem zrovna na ledě, blokoval jsem střelu, poté jsme viděl puk pod Domínem (brankářem Pavlátem), avšak hlavní rozhodčí následně viděl puk v bráně, tak to nejspíš musel být gól.

V závěru jste si plány na power-play zkomplikovali špatný střídáním. Nakonec jste i v oslabení hru bez gólmana riskli a soupeř do prázdné brány zpečetil své vítěství. Mrzelo to hodně?

To se někdy stane, to bych nechtěl nějak rozebírat. V neděli přijde na zápas snad ještě více lidí a poženou nás za výhrou. My se z toho musíme vyspat a znovu na soupeře nastoupit. Jak už jsem řekl, uděláme maximum, abychom sérii vrátili do Liberce k rozhodujícímu utkání.

Třetí bitvu rozťal urvaný gól a Škodovka bude odvracet konec sezony