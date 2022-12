Škodovka špatně začala, Kometa byla nebezpečnější a i když Pavlát dělal co mohl, tak se hosté už s novou trenérskou posilou Modrým na střídačce utrhli do vedení.

Sotva moderátor v hale oznámil, že Pavlát prodloužil angažmá v Plzni o další sezonu, už se na něj řítili hosté v přečíslení. Do Süssova zakončení ale brankář ještě vložil beton. Hra se pak rychle otáčela, Škodovka se však k ohrožení Furcha v brněnské kleci nedostávala. Na střely také domácí první dvacetiminutovku prohráli 5:14 a na góly 0:2.

Pavlát sice ještě vychytal nájezd Horkého, ale útok Komety pokračoval. K puku se dostal znovu Horký, protáhl se podél brány a po bekhendové kličce otevřel skóre.

Ani těsné manko Plzeň nevyburcovalo, moravský tým měl další šance a před přestávkou přidal druhý gól. Rychlou kombinaci zakončil do odkryté branky Koblížek.

A hned po pauze mohlo být s Indiány ještě hůř. Holík zpoza plzeňské branky naservíroval puk Flekovi, jenže na Pavláta si nepřišel.

Budíčkem pro Západočechy se stal až moment, kdy brněnský Raška se vydal k Pavlátovi, podklouzl a domácího gólmana poslal k ledu. Otřesený brankář se dlouho sbíral na nohy, mezitím se role mstitele ujal Malát, jenže byl za to vyloučen. Zaplněná hala bouřila nevolí a verdiktem nazlobení domácí oslabení nejen ubránili, ale navíc podnikali rychlé protiútoky. Schleiss ani Suchý sice ještě neuspěli, jenže Škoda pokračovala v ofenzivě a svůj tlak korunovala góly.

V přesilovce po kombinaci snížil bombou z levého kruhu kapitán Schleiss a záhy poté bylo srovnáno. Rekonen servíroval přihrávku na Mertla, který trefoval odkrytý prostor vedle Furcha.

Zápas tím vrátil na začátek, ale krátce poté, co se diváci vrátili do hlediště na třetí třetinu, se znovu Mertl prohnal do útočného pásma a ranou přes obránce strhl vedení na domácí stranu.

A pak přišly Kodýtkovy chvíle. Centr nejprve po souhře se Schleissem prostřelil Furcha z mezikruží a za stavu 4:2 pak vítězství Plzně zpečetil při brzké power-play hostů gólem do opuštěné brněnské klece.

Nový rok zahájí Škoda v úterý 3. ledna duelem v Kladně.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Po Liberci jsme měli s týmem delší meeting, jenže nějak to nezabralo. V první třetině bylo všechno špatně, tam jsme nepředvedli vůbec nic. Opět jsme si něco řekli a ve druhé a třetí třetině jsme předvedli dobrý, týmový výkon, tak jak bychom si to představovali. Nastartovalo nás oslabení, které jsme odehráli velice dobře. To nás postavilo zpět na nohy a od té doby jsme myslím byli lepší. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a poslední zápas v letošním roce vyhráli za tři body."

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Zápas se těžko hodnotí. Prvních dvacet minut jsme hráli tak, ja jsme chtěli. Kluci pracovali, hodně jsme Plzeň zatlačili a byli jsme odměněni dvěma góly. V druhé části nás ale paradpxně srazila naše přesilová hra, kde jsme si začali komplikovat život a vymýšleli věci, které tam neměli být. Plzeň jsme tím nastartovali, následně jsme začali tahat za kratší konec. V těhle momentech jsme zápas ztratili. Poté jsme měli pár šancí, nicméně to bylo již málo."

Škoda Plzeň - Kometa Brno 5:2

Třetiny: 0:2, 2:0, 3:0. Branky a nahrávky: 28. Schleiss (Rekonen, Zámorský), 33. Mertl (Rekonen, Zámorský), 42. Mertl (Kremláček), 53. Kodýtek (Schleiss), 56. Kodýtek (Hrabík) – 10. Horký (Holík), 19. Koblížek (Kučeřík, Flek). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Komárek, Gerát. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Střely na branku: 22:23. Diváci: 5 583.

Nejlepší hráči: Tomáš Mertl – Petr Holík.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Hrabík, Kodýtek, Schleiss – Pour, Malát, Suchý – Rekonen, Mertl, Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

HC Kometa Brno: Furch – Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas, Němec – Horký, Holík, Flek – Kollár, Raška, Zaťovič – Koblížek, Strömberg, Kratochvíl – Dufek, Malý, Süss. Trenéři: P. Martinec, Modrý, Horáček a Otoupalík.