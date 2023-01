Zlomit sérii proher se Indiáni pokusí v pátek třináctého, kdy Škodovka hostí v druhém díle domácí trilogie Vervu Litvínov. Duel 37. kola začne v Logspeed CZ Aréně v 17.30 hodin.

„Minulé tři zápasy nám nevyšly a každý si musí sáhnout do svědomí, protože takhle se o body nebojuje,“ burcoval plzeňský trenér Petr Kořínek.

Západočeši v úterní předehrávce 41. kola nestačili doma na Vítkovice, předtím padli s Mountfieldem a v Třinci. V tabulce Škodovka klesla na sedmé místo a o to víc chce uspět s desátým Litvínovem.

Verva po odvolání trenéra Vladimíra Růžička koncem loňského října pod Karlem Mlejnkem ožila, odpoutala se ze dna tabulky, jenže přelom roku chemiky nezastihl v optimální pohodě.

Litvínovští pětkrát prohráli a černou sérii uťali až naposledy, kdy doma skolili Mladou Boleslav. Jinak soupeře, s nímž Plzeň v nedělním podvečeru uzavře trojboj na vlastním ledě.

VYDŘÍT GÓLY A VYHRÁT

„Hrát doma třikrát po sobě je super, ale zároveň je to povinnost maximálně bodovat,“ říká útočník Adrián Holešinský. „Ve vyrovnané soutěži je to tak, že dvakrát vyhrajete a stoupáte tabulkou, a stejné je to i opačně. A nikdo z nás nechce hrát dole,“ zdůrazňuje forvard.

Plzeň má ve vzájemných soubojích s Vervou v sezoně navrch. Oba vyhrála – doma 4:3 a na severu 4:2.

„To jsou jen čísla. Musíme si to vybojovat na ledě, vydřít nějaké góly, jít si za tím a Litvínov porazit,“ velí Kořínek. „Bojovnost, odhodlání v kabině je, ale je třeba to přenést do zápasu. Chceme uspět už kvůli fanouškům, které jsme teď nenadchli. Jejich podpora je pro nás důležitá,“ zdůrazňuje kouč.

Po čase má zase tým pohromadě, chybí jen obránce Vojtěch Budík.

„Sestava zase nějak vypadá. I když třeba Ludwig Blomstrand se vrátil po delší absenci a potřebuje čas na rozehrání. Jenže obecně máme malý tlak do brány, málo střel a nevedou se nám přesilovky. A to musíme zlepšit,“ říká trenér Petr Kořínek.

Litvínov bude postrádat obránce Joshe Wesleyho, který za zákrok na boleslavského Martina Pláňka v nedělním kole vyfasoval od disciplinárky stopku na čtyři zápasy. Jedno utkání vynechá také vítkovický Petr Gewiese, jenž v duelu s Plzní zasáhl do hlavy Adriána Holešinského.

