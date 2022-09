To Svoboda inkasoval čtyři góly, střídal, ale v poslední třetině za stavu 0:7 šel znovu do klece a přispěl ke korekci debaklu (4:7). A teď byl ústřední postavou Indiánů. Mužem zápasu

„Jsem rád, že jsem se dostal do pohody a přispěl k vítězství nad těžkým soupeřem. Minule s Energií mi to nesedlo a je vždy špatné, když dopadne váš první zápas sezony takto. Teď už jsem se cítil ve své kůži a doufám, že to tak bude pokračovat. To samé platí i o týmovém výkonu,“ ohlédl se 27letý brankář za utkáním s Motorem.

Zvlášť ve druhé třetině Jihočeši tlačili, byl jste často pod palbou, ale všechny šance soupeřů jste zlikvidoval a nepustil je zpátky do hry.

Těžkých momentů pár přišlo, několikrát mně přálo i štěstí, když mě puk trefil ani jsem nevěděl jak. Díky tomu si člověk začne víc věřit a výkon stoupá. Pro mě je začátek sezony vždy hrozně těžký a jsem rád, že to s Motorem dopadlo takhle.

Po dvou propadácích se sedmi inkasovanými góly se zdá, že se Škodovka zvedá. Po Mladé Boleslavi jste skolili dalšího soupeře. Je i z pohledu gólmana znát, že si hra týmu sedá?

Není vůbec jednoduché okamžitě naskočit po takové proměně kádru. Přišlo deset nových kluků a každý z nich byl zvyklý na trochu jiný systém. Teď se musíme všichni naladit na stejnou notu, zažít si systém a další věci, což nějakou chvíli trvá. Víc se ale uvidí až šestnáctého září, kdy začíná liga.

Je to dostatek času na dotažení souhry a patřičné naladění týmu?

Času už moc není, ale až po prvním ostrém zápase se ukáže, jak na tom jsme a jak jsme se připravili. Nicméně na systému a herních věcech pracujeme už dlouho a věřím, že to bude klapat.

Pro Plzeň jen dobře. I kvůli tomu, že extraliga má před sebou vzhledem k návratu zkušených krajánků a příchodu cizinců nejspíš hodně náročný ročník.

K nadcházející soutěži máme velký respekt, extraliga bude znovu velmi obtížná a kvalitní. Pracujeme na tom, abychom v ní byli konkurenceschopní a především úspěšní.

O víkendu čeká Škodovku turnaj v italském Bolzanu a zápasy s německým Düsseldorfem a pak buď s Bolzanem nebo týmem Ambri-Piotta ze Švýcarska. Jak se těšíte?

Pro nás všechny to bude výrazné zpestření přípravy. Poznáme zase něco jiného a odpočineme si od domova. Jen je škoda, že nebude víc času na prohlídku města a okolí, ale hlavní jsou dva zápasy, které nás čekají. Někteří kluci hráli v Bolzanu před časem Ligu mistrů, já tam jedu poprvé, tak uvidíme.

