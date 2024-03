HK Rokycany – Meteor Třemošná 4:4 (1:3, 1:0, 2:1). Po prohře 3:5 v úvodní konfrontaci museli naši zástupci seveřany porazit a v tom případě by měli pro rozhodující třetí zápas výhodu domácího prostředí.

Dění na ploše se však odehrávalo podle jiných not. Na vedoucí gól Hrubého (asistovali Benedikt, Matoušek) reagoval soupeř třikrát. ve 23. minutě vrátil domácí do hry Matoušek (A. Koukolík) a v poslední části dvě stovky diváků rozjásali Hrubý (Matoušek) a Kastner (Beránek). Jenže v čase 58:09 Meteor zhasl rokycanské šance po Muchkově trefě do černého! Zoufalý tlak HK včetně power-play na remíze nic nezměnil.

Třemošná si to ve finále rozdá s Nejdkem.

OBRAZEM: Klabava vyhrála úvodní utkání předkola play-off proti TJ Start Luby

Klabava - Luby 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) a samostatné nájezdy 0:1. Borci DTJ odstartovali čtvrtfinále nadějně. Na klatovském ledě zvítězili 4:2 a chtěli postup potvrdit v Rokycanech. Nevyšel jim ale úvod a ve 12. minutě to bylo 0:3. Kubík po přihrávce Černého sice snížil, ale hosté ve 20. minutě přidali čtvrtý gól. Podle regulí rozhodovala trestná střílení a zlatý gól Lub zaznamenal Šmíd.

Rozhodčí: Jelínek - Rovaš, Mečl. Vyloučení: 3:1. Využití přesilových her: 0:1

HC DTJ Klabava: Novák (Volenec) - Houška, Šimonovský, Kratochvíl, Konkol, Černý, Bihary, Kubík, Janda, Průša, Nekola.