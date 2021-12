Od úvodu zápasu se hrál rychlý hokej. Klatovy spoléhají na ofenzivní podporu obránců, pořádající HC Rokycany však výborně napadal rozehrávku soupeře už v útočném pásmu. První branka padla ve třetí minutě do sítě Rokycan, aby za minutu bylo zase srovnáno. V 7. minutě zůstal po zásahu holí do obličeje ležet v obraném pásmu rokycanský Martin Hošek, rozhodčí hru nepřerušil a z následné akce vsítily Klatovy branku na 2:1. Na ledě zavládly emoce, kdy domácí reklamovali faul vysokou holí. Kapitán Alois Koukolík však přiznal rozhodčímu, že to byla právě jeho hokejka, která zasáhla spoluhráče. Šlo o mimořádné gesto fair play v důležitém utkání. Následující minuty přinesly vyrovnaný hokej, branky ale dávaly pouze Klatovy a do kabin se šlo za stavu 1:4.

Ženu zbil, znásilnil a shodil ze schodů. U soudu vyvázl s podmínkou

V podobném duchu se odehrávala i druhá třetina, tentokrát se však skóre neměnilo. Ve třetí třetině padl gól již v první minutě opět do sítě Rokycan a bylo v podstatě hotovo. Rokycany se pokusily otevřít hru, ale na obrat v zápase to nestačilo, právě naopak, Klatovy přidaly další góly a vezou z Rokycan velmi cenné body.

Konečný výsledek 1:9 je pro Rokycany krutý a určitě neodpovídá průběhu utkání. Třetiny: 1:4, 0:0, 0:5.

Vyloučení: 2:4

Gól domácích: 4. A. Matoušek (A. Koukolík)

Góly hostů: 3. J. Brtník, 7. O. Hlavatý (H. Pithart), 15.H. Pithart (M. Moravec), 18. O. Hlavatý (M. Jonáš), 41. D. Turhobr (M. Moravec), 46. H. Hrach (M. Moravec, D.Turhobr), 50. J. Šmíd (F. Kopidlanský), 53 A. Kosnar (J. Šmíd, M. Balák), 55. J, Brtník (H. Pithart).

Petr Selichar