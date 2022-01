Rokycanští zvou v sobotu benjamínky

Zimní stadion v Rokycanech je v sobotu 29. ledna od čtrnácti hodin dějištěm projektu Týden hokeje. Všechny děti od čtyř do osmi let a bez rozdílu dovednosti bruslení budu mít ideální možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Šácha

Klub HC Rokycany ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá akci, při níž si kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě každý účastník odnese zajímavý dárek. Kluci i děvčátka, přijďte si vyzkoušet hokej a zažijte spoustu zábavy! Co všechno je potřeba si přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, půjčí vybavení organizátoři. Týden hokeje je série aktivit pro děti a jejich rodiče, seznámí se s hokejovým prostředím a pro benjamínky bude připraven zábavný program na ledě i mimo něj, „Maminky a tatínkové pak získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí,“ upozorňuje za organizátory šéftrenér Petr Koukolík. Mladé házenkářky Rokycan pokořily Chomutov Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje, získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Týden hokeje se koná po celé České republice. Více informací najdete na vebové stránce vwww.pojdhrathokej.cz, a to v sekci Týden hokeje. V Rokycanech projekt podpořili i představitelé města.