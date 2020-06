Rokycany patří reprezentantům

Konečně! Reprezentační sezonu 2020/21 zahájili čeští hokejisté do dvaceti let, kteří budou až do pátku trénovat na zimním stadionu v Rokycanech. V neděli odpoledne tak vůbec poprvé poslouchali pokyny nového hlavního kouče Karla Mlejnka i jeho asistentů Davida Bruka a Pavla Trnky.

První společný trénink. | Foto: Foto: Karel Švec a Ronald Hansel