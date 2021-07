„Prodloužení spolupráce o tři roky s tak silným partnerem nám strašně pomohlo. Zvlášť v téhle zvláštní době tak máme jistotu na delší dobu. Je tam i nějaké navýšení, a navíc je to i dobrý signál pro další partnery,“ prohlásil generální manažer hokejové Škody Plzeň.

Ulevilo se vám, když jste dotáhli jednání se Škodou Transportation ke zdárnému konci?

Určitě. Už jsem jednou zažil, když z klubu odešel generální sponzor a ocitli jsme se v těžké situaci. Sehnat v dnešní době někoho tak silného je podle mě nemožné. Jsem proto šťastný, že Škodovka pokračuje, a navíc jsme se dohodli na tříletém kontraktu. To spojení je silné a dlouhodobé.

Nakolik je naplněn rozpočet pro nadcházející sezonu?

Hotový je tak na devadesát procent. Je to i tím, že se nám po covidovém výpadku vracejí sponzoři. Měli jsme tak deset velkých partnerů, teď jich je už patnáct. Takže zatímco v minulé, covidovou krizí poznamenané sezoně jsme museli rozpočet ponižovat, což se dotklo i platů hráčů, teď by měla být situace lepší. Vychází, že bychom mohli mít o deset procent vyšší rozpočet než sezonu před covidem.

Po minulé sezoně, kterou měla Plzeň dobře rozehranou, ale pak v předkole play--off neuspěla s Olomoucí, došlo v áčku Škodovky k třesku. Jak jste spokojený s obměnou kádru už bez dlouholeté opory Milana Gulaše?

Je to velká neznámá. Uvidíme, co se bude dít. Všichni jsme byli zvyklí na Milana Gulaše, který to vždycky nějak udělal, i když nám to nešlo. Teď tu není a uvidíme, jak to kluci zvládnou. Máme sice mladý mančaft, ale spousta hráčů už je ve věku, kdy by za to měli vzít.

A ukazují to hráči během suché části přípravy, kterou tým momentálně zakončuje soustředěním na Šumavě?

Byl jsem se na Šumavě kouknout a kluci makají. Všechno vypadá skvěle, i parta je, zdá se, výborná, ale nejdůležitější stejně bude chytit začátek sezony, abychom neviseli někde dole. Zvlášť s mladým týmem je důležité se takovému presu a z něj pramenící nervozitě vyhnout.

Kdo tedy převezme vůdčí roli Milana Gulaše? Alespoň tedy v kabině…

Samozřejmě že se o tom s Tomášem Vlasákem (sportovní manažer) i s trenéry bavíme. Nějaké tipy máme, ale nemůže to být nucené. Ti kluci to musí mít v sobě, ale já jsem přesvědčený, že v týmu takoví jsou.

Jen nedávno jste přišli o Jakuba Poura, po kterém v NHL sáhlo Chicago. Vnímáte to jako komplikaci, nebo vás těší, že je o vaše odchovance v zámoří zájem?

Trošku nás to zaskočilo, protože se to upeklo strašně rychle, během pár dnů. Ale jsem rád, že Kuba tu šanci dostal, a je jenom na něm, aby se o to porval. Tohle by měl být cíl mladých hráčů. A že si ho vybrali v NHL, je pro náš klub čest. Na druhé straně nám v útoku chybí jeden z kluků, na němž jsme také chtěli stavět. Což je každopádně komplikace a musíme za něj někoho sehnat.

Převážná část loňské sezony se hrála bez diváků. Dovedete si představit bez fanoušků i tu další?

Ty jo, to vůbec. I kdyby to mělo být v nějakém omezeném režimu, tak to bude lepší než před prázdným stadionem. Vždyť se podívejte na fotbalové Euro, jaká je to nádhera, když jsou na zápasech fanoušci.

Po roční pauze bude extraliga znovu sestupová a o soutěž níž mohou spadnout až dva týmy. Myslíte na to?

Myslíme, to je jasné. Minulá sezona byla zvláštní, nebyl tam žádný tlak, strach ze sestupu. Teď to přijde. Už proto musíme zvládnout začátek, abychom se uklidnili a tým si sedl. To samé je ale i u mládeže, kde bude počet sestupujících ještě vyšší. Všechny týmy budou pod nějakým tlakem. Ale tak to má být. Zrovna u mládeže jsme šťastní, že tam konečně zase bude konkurence.

Vy jste si ke všem starostem přidal ještě práci asistenta reprezentačního trenéra. Měl jste po mistrovství světa v Rize velké dilema, zda v této funkci pokračovat?

To bych nechal bez odpovědi. Nějak to dopadlo.

A co říkáte na změnu kompetencí, kdy bude národní tým sestavovat místo hlavního trenéra nově generální manažer Petr Nedvěd?

Je to kanadský model a Petr Nedvěd je ten nejlepší, který to může dělat. Kluky zná, za mořem se také pohybuje nějakou dobu, takže já to vítám. Navíc když to řeknu blbě, tak podobně to máme v Plzni. Já s Tomášem Vlasákem postavíme tým, dáme dohromady to nejlepší, co si myslíme, že jde. A trenéři jsou pak od toho, aby z mančaftu dostali co nejvíc. Je tam asi deset procent hráčů, o kterých se bavíme spolu s trenéry, ale víceméně ten tým tvoříme s Tomášem.