Škodovku sice předtím dostal do vedení Jakub Pour, jenže Bruslaři skóre otočili, ovšem obránce Lukáš Kaňák svým gólem ve třetí části poslal zápas do prodloužení. V přesčase pak měli Indiáni početní výhodu, kterou umocnili odvoláním brankáře a v pěti na tři rozsekl dramatickou bitvu vítěznou ranou Adrián Holešinský.

K riskantní hře bez gólmana sáhl trenérský štáb Škodovky v prodloužení už počtvrté v sezoně a potřetí slavil úspěch. „Hráli jsme přesilovku a tak se nabízelo to zase zkusit,“ říkal plzeňský trenér Petr Kořínek.

„Je sice pořád co zlepšovat, ale zlatý body. Jen ty nervy,“ reagovali na výhru 3:2 fanoušci na sociálních sítích.

Soubojem s Bruslaři ukončila Plzeň zápasovou trilogii na vlastním ledě, v níž po prohře s Vítkovicemi modrobílí zabrali a přidali dvě vítězství. Po 38. kole je Škodovka v neúplné tabulce extraligy pátá o dva body za Spartou na čtvrté příčce.

„Nakonec jsme celkem spokojení. S Vítkovicemi na úvod to byl těžký zápas. Teď jsme se vrátili na vítěznou vlnu a snad to potáhneme co nejdéle,“ přál si po nedělním duelu autor vyrovnávacího gólu Lukáš Kaňák.

Boleslavského brankáře Krošelje prostřelil 25letý bek ranou z dálky. „Já přitom mívám nenápadné střely, nikdy to nejsou bůhvíjaké rány. Teď vyšel čistý průstřel (smích). Hlavně jsem byl rád, že jsme vyrovnali. Těší mě, že jsem klukům mohl pomoci, protože mě už delší dobu táhnou za sebou jak kotvu,“ potvrdil zadák, že neprožívá zrovna povedené období. Na gól čekal 21 kol.

V minulých zápasech také Kaňák nastupoval jako sedmý obránce nebo dokonce zůstal mimo sestavu. „Nehrál jsem dobře, ale dělal jsem vše proto, abych se mohl vrátit. A jsem rád, že mi trenéři zase věří,“ prohlásil Kaňák.

To Holešinský, který Plzeň posílil až během soutěže, patří dál k tahounům týmu. Vítězná rána v prodloužení byla osmým gólem a 18. bodem slovenského útočníka v extralize. To vše stihl v 21 zápasech.

Že trenéři sáhli v prodloužení k power-play, šikovného forvarda nezaskočilo.

„Už jsem si zvykl. Jen napoprvé v Karlových Varech, což byl můj druhý zápas za Plzeň, mě odvolání brankáře v prodloužení překvapilo. Když to ale funguje, tak proč toho nevyužít,“ konstatoval Holešinský s úsměvem.

Nevadila mu ani třízápasová série na domácím ledě. „Na každého to působí jinak, ale já jsem raději, když nemusíme nikam cestovat. Porážka s Vítkovicemi nás pochopitelně mrzela, chtěli jsme to napravit, což se snad povedlo. Je však nutné pokračovat a nás nyní čekají zase tři zápasy u soupeřů,“ podotkl Holešinský.

Škodovka na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny základní části extraligy zamíří postupně do Českých Budějovic, Olomouce a šňůru zakončí příští čtvrtek v Pardubicích. Doma se tak Indiáni představí zase až v neděli 29. ledna v souboji se Spartou.

Libor Holík se stal hráčem Viktorie, podepsal tříletou smlouvu

Lednový program Indiánů

39. kolo, pátek 20. 1., 17.30

Č. Budějovice – Škoda Plzeň

40., neděle 22. 1., 17.00

Olomouc – Škoda Plzeň

42., čtvrtek 26. 1. (TV), 18.00

Pardubice – Škoda Plzeň

43., neděle 29. 1. (TV), 17.20

Škoda Plzeň – Sparta Praha