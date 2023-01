Jak jste situace, z nichž po vašich přihrávkách padly góly, viděl?

Při prvním gólu před brankářem Godlou skvěle zapracoval Filip Suchý a po dorážce srovnal na 1:1. Důležitá branka. U druhého gólu mi přálo štěstí. Rána mi sjela, nicméně následně to Kryštof Hrabík skvěle tečoval do litvínovské branky. A třetí situace? To jsem nahrával Adriánu Holenšinskému a ten vzápětí skvěle nabil na gól Pourákovi (Pourovi). Bylo to hodně i o štěstí. Hlavní je, že bereme tři body.

Plzeň minulé zápasy ztratila také kvůli špatným začátkům. Jenže ani do utkání s Litvínovem jste nevstoupili ideálně a od druhé minuty jste prohrávali po gólu z trestného střílení.

Neviděl jsem úplně, jak vše proběhlo. Já jsem jel tou dobou na střídačku, ale stane se. Poté jsme Litvínov celou první třetinu tlačili a byla jen otázka času, kdy nám tam nějaký gól spadne. A byl z toho super otočený zápas. A ty úvody? My si před každým utkáním říkáme, že musíme hrát od první minuty, makat naplno, jenom jsme to nedokázali dostat z kabiny na led. Proti Litvínovu jsme si ale šli za vítězstvím a na ten výkon musíme navázat v dalších zápasech.

Třetí třetina přinesla několik zajímavých momentů. Nejprve Adrián Holešinský parádně srazil puk ze vzduchu do soupeřovy klece, ale gól následně nebyl uznán. A poté si zase litvínovský gólman Godla při odjezdu z branky málem puk sám srazil do sítě. Co jste na to říkal?

Já jsem byl zrovna na ledě, když Holy (Holešinský) smečoval puk do brány. Tušil jsem, že rozhodčí zřejmě gól neuznají, avšak po zápase mi říkali, že kdyby nevyskočil, tak to bylo zároveň s horní tyčkou a branka by platila. Ale situace, kdy si Godla dal málem vlastní gól, ta mě celkem pobavila.

V závěru utkání, kdy Litvínov hrál power-play, jste byl ještě vyloučen a Plzeň se bránila ve čtyřech proti šesti. To asi nebylo příjemné?

Chtěl jsem soupeři vypíchnout kotouč, jenomže jsem ho podrazil. Bylo to zbytečné. Do konce chyběly asi dvě minuty a na trestné lavici jsem pak hlavně tlačil očima čas ke konci. Nervy to byly, ale klukům jsem věřil, že to ubrání. Naštěstí potom Filip Suchý trefil jejich prázdnou bránu a bylo rozhodnuto. Výhra nám hodně pomůže, v neděli proti Mladé Boleslavi na to musíme navázat.

Škodovka proti Vervě zabrala a po obratu slavila vítězství