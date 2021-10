Bílí Tygři dvěma přesilovkovými góly a jednou brankou v oslabení otočili nepřiznivé skóre na 3:2, sérii proher ale nezlomili. Pět minut před koncem hosté srovnali a v čase 59:48 rozhodl o triumfu Pardubic "last minute" Robert Kousal.

Verva prodloužila sérii porážek na sedm zápasů, získala během ní jen dva body. Kometa naproti tomu třetí neúspěch za sebou odmítla, přestože po první třetině prohrávala 0:2. Hosté vývoj do 32. minuty třemi góly otočili, pak sice ještě vyrovnal Hübl, ale vítěznou branku dal hostující Mueller.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.