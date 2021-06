Hokej někdejší útočník a trojnásobný světový šampion prožívá stále emotivně. Průběh pro Čechy důležitého souboje ale přežil bez újmy. „Jo, byly to nervy, ale žiju,“ potvrdil s úsměvem sportovní manažer plzeňského klubu a nyní i asistent nových trenérů extraligového áčka Baďoučka s Říhou.

Po nečekaně klopýtavém vstupu reprezentace do mistrovství Vlasák nešetřil kritikou. A Češi i v klíčovém duelu o přežití prohrávali po dvou třetinách 0:2, jenže pak Švédům nasázeli čtyři góly a po výhře 4:2 jsou zpátky ve hře o čtvrtfinále.

„Přitom jsme zápas začali asi nejlíp na šampionátu. Naše hra měla pohyb, energii, po níž jsme volali. Jenže i Švédové hráli dobře. Dvě tři jejich ložené šance ještě pochytal Šimon Hrubec, pak jsme ale dostali dva góly, což nás utlumilo. Ještě druhá třetina se nesla v podobném duchu,“ připomněl držitel zlatého hattricku ze šampionátů 1999, 2000 a 2001.

A po čtyřiceti minutách v nějaký obrat příliš nevěřil. „Po pravdě moc ne, ale strašně jsem ho klukům přál. Švédi si to naštěstí za mě až moc brzo začali hlídat. My jsme v úvodu třetí části v přesilovce snížili, Vránič (Vrána) to nádherně trefil a od té chvíle se to úplně otočilo. Soupeř nestíhal, pod tlakem dělal nesmyslné věci a my jsme toho využili. Zaplať pánbůh,“ ulevilo se Vlasákovi.

„Parádní Vránův gól, to byl ten spouštěč,“ zopakoval. „Od toho momentu naskočil celý náš tým. Najednou jsme začali hrát hokej jako předtím v přípravě. Zase nás byl plný led a lze si jen přát, aby to tak bylo i dál,“ zdůraznil chlapík, který si zahrál NHL, na ruské frontě vyválčil titul s Omskem, v extralize s Plzní, ale hokej okusil i ve Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Asistentovi reprezentačního kouče Pešána a v Plzni svému nadřízenému Martinu Strakovi poslal Vlasák do Rigy krátkou gratulaci. „A připsal jsem, že to může být zlom v turnaji,“ řekl.

Češi mají postup do vyřazovacích bojů ve svých rukou. V sobotu se utkají s outsiderem z Británie, v pondělí s Dány a o den později se Slovenskem. „Těžko něco předvídat, protože šampionát je zatím plný překvapení. Chce to nespekulovat a zbývající zápasy odmakat naplno,“ zdůraznil Vlasák