Vzhledem k tomu, že se na zimním stadionu v Rokycanech protáhly předcházející akce, šly týmy do zápasu bez obvyklého rozbruslení. Nicméně na ledě to nebylo příliš znát. Rokycany začaly ve velkém tempu a rychle se ujaly vedení. Na vedoucí gól domácích dokázali hosté sice Čadkem rychle odpovědět. V 5.minutě svítil tak na ukazateli stav 1:1.

Hra se opticky zhruba na 10 minut vyrovnala, ale v 15. minutě se Rokycany opět ujaly vedení. Následně přišlo vyloučení Bolonina, což Rokycany trestaly a odskočily o dva góly. Následně při dalším trestu za příliš mnoho hráčů na ledě přidaly Rokycany další gól z přesilovky a z vyrovnaného průběhu byl jednoznačný výsledek první třetiny.

Do druhé části vstoupili domácí hráči raketově. Během tří minut přidali další tři góly a zápas byl de facto rozhodnutý. Ve 25. minutě sice Čadek svým druhým gólem korigoval skóre, ale do konce druhé třetiny ještě Rokycany navýšily svůj náskok. Do kabin se šlo za stavu 9:2 pro domácí tým.

Třetí perioda byla ve znamení otevřených obran. Útoky se přelévaly z jedné strany na druhou a padlo celkem 8 gólů, po čtyřech na obou stranách. Divákům se jistě gólový příděl musel líbit, trenéři již byli spokojeni méně. Za Tachov přidali po dvou gólech Jakubec a Gažík.

„Proti prvnímu celku soutěže jsme jeli s cílem uhrát co nejlepší výsledek a pokud možno neinkasovat dvouciferný počet gólů. To se nám bohužel nepodařilo především díky zbytečným vyloučením a také vlastním chybám. Dva góly nám soupeř dal z oslabení, což se nesmí stávat. Pozitivní je snad jen počet vstřelených gólů na hřišti soupeře. Na druhou stranu, pokud venku vstřelíte 6 branek a nebodujete, nemůže to být důvod ke spokojenosti," hodnotil zápas manažer tachovského celku Petr Vrána.

„Pro nás to byla zároveň prověrka před play-off, protože s nejvyšší pravděpodobností v prvním kole nás čeká právě tým Rokycan," dodal Vrána.

V sobotu se představí tachovský tým na domácím ledě, kde přivítá rezervu Chebu.

Rokycany - Tachov 13:6

Třetiny: 4:1, 5:1, 4:4. Branky a třetiny: 4. Pondělík (Koc), 15. Nový (Karbulka), 17. Koc (Hrubý, Soukup), 20. Karbulka (Nový), 21. Kocman (Geltner), 22. Koc, 23. Krýner (Karbulka, Nový), 29. Pondělík (Soukup, Petr), 33. Hauer (Krýner, Nový), 46. Krýner, 48. Geltner (Kocman), 54. Krýner (Karbulka), 57. Geltner (Švík) - 5. Čadek (Hřebík, Vávra), 25. Čadek (Kubeš), 42. Jakubec (Vávra, Chaljavin), 51. Gažík (Chaljavin), 52. Gažík, 59. Jakubec (Chaljavin).

Sestava Tachova: Marek (od 33. Hliboký) - Vávra, Šimůnek, Raba, Bolonin - Chaljavin, Gažík, Jakubec, Buben, Čadek, Hřebík, Kubeš.

