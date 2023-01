Urputnou bitvu, divokou od začátku do konce, svedli hokejisté Škody Plzeň v Olomouci. V utkání s dvěma pěstními bitkami, stejným počtem vyloučených do konce zápasu (plzeňští Baránek a Hrabík) a stovkou trestných minut však Indiáni na body nedosáhli.

Škodováci ve střetnutí 40. extraligového kola prohrávali 0:1, 1:2, když předtím David Kvasnička srovnal, a 1:3. Jenže na rozdíl od minulého duelu v Českých Budějovicích tentokrát žádný obrat nenastal. Plzeň padla 2:3, když výši porážky v závěru už jen korigoval Jakub Pour.

NAŠTVANÍ DOMÁCÍ I HOSTÉ

„V první třetině byla spousta vyloučení a oslabení, přesto jsme inkasovali pouze jednou a utkání bylo stále otevřené. Jenže i když jsme poté vyrovnali, tak přišla další oslabení a soupeř se znovu utrhl do vedení,“ bilancoval duel s Kohouty plzeňský trenér Petr Kořínek.

Jen potvrdil, že do atraktivního souboje šestého s pátým výrazně zasáhli sudí. Od začátku nešetřili tresty (jen v úvodní třetině jich padlo devět) a naštvaní byli jak domácí, tak hosté.

Rozčilený Martin Straka (vlevo) na plzeňské střídačce.Zdroj: hc-olomouc.cz

Ti už ve třetí minutě přišli o obránce Marka Baránka, vyloučeného na pět minut a do konce zápasu za dohrání soupeře u mantinelu. Šlo o atak tělem, jenže olomoucký Michal Kunc se předtím sklonil, náraz šel na oblast hlavy a hráč na to doplatil zraněním. Mora dokonce dvojnásobnou početní výhodu využila k otevření skóre a vyhrocený duel nabral ještě na třaskavosti.

Plzeňský bijec Sam Bitten si to s Davidem Škůrkem rozdali na pěsti dokonce během komerční přestávky.

„Chtěli jsme odčinit předchozí domácí debakl s Litvínovem a vyhrát. První třetina měla v řadě momentů parametry play-off, bylo tam hodně soubojů i bitka,“ konstatoval olomoucký asistent trenéra Boris Žabka.

„To nebyl hokej, ale guláš. Bylo to urputné a nechyběla spousta vyhrocených situací na obě strany. Domácí nakonec ve vyrovnaném utkání dali o jeden gól více,“ reagoval plzeňský útočník Jan Schleiss. „Přitom jsme dobře začali, jenže pak přišla vyloučení na jedné i druhé straně. Bylo to rozházené a spousta hráčů se nedostala do tempa. Zlomový byl asi gól na 1:3 na začátku poslední části. My jsme si na rozdíl od Mory nepomohli v přesilovkách a vyšli jsme naprázdno. Škoda, protože šance jsme měli,“ litoval kapitán Škodovky.

Zápas provázela řada osobních půtek.Zdroj: hc-olomouc.cz

Na Branislava Konráda v olomoucké kleci dokonce vytáhl fintu Michigan, při níž hráč nabere puk na čepel hole a zpoza branky se ho snaží dostat do sítě. „Nechali mě za bránou, tak jsem to zkusil, bohužel to úplně nevyšlo,“ konstatoval Jan Schleiss.

Plzeň i v dalším kole vyrazí na cesty. Třízápasovou venkovní sérii uzavře aktuálně šestý tým nejvyšší domácí soutěže ve čtvrtek na ledě vedoucích Pardubic (začátek v 18.15 hodin).

Hokejoví Indiáni těsně prohráli a jsou šestí, na ledě Olomouce stříkaly emoce