Klíčový náskok si Dynamo nabuzené předchozími pěti výhrami v řadě vypracovalo již v první třetině. Do vedení šli domácí ve třetí minutě. Gólman Svoboda byl pod palbou, nevěděl kde zůstal puk a nekrytý kotouč před brankářem došťouchl do sítě Radil.

Škodovka pak sice v přesilovce srovnala, z dorážky skóroval Hrabík, jenže radost hostům dlouho nevydržela. Ciencala usměrněním Radilova nahození a po chvíli důrazný Koffer trefou zblízka dostali Dynamo znovu do pohodového náskoku.

I druhou část zahájili Pardubičtí sebevědomě, měli další šance, ale Svobodu nepřekonali. Poté Plzeň zrychlila hru, pronikala před Frodla a v další početní výhodě ještě vykřesala naději na obrat. Rekonen přihrával a Kodýtek puk usměrnil mimo Frodlův dosah. Jenže pak už góly stříleli jen Východočeši. Ještě do konce třetiny vrátil domácím dvoubrankový náskok po kolotoči elitní lajny ranou bez přípravy Bučko.

A v třetí periodě pak hosté vypili hořký kalich až do dna, když během minuty a 21 sekund inkasovali hned třikrát. Mezi střelce se zapsal také explzeňský Čerešňák.

O vítězi zápasu nebylo pochyb, a i když se Indiáni ještě snažili korigovat výši debaklu, tak nejlépe chytající gólman v extralize Frodl změnu skóre nepřipustil a Dvořákovu střelu zastavila tyčka.

Ve středu se Plzeň střetne doma od 17.30 se Spartou.

Hlasy trenérů:

Radim Rulík (Pardubice): „Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. První a třetí třetina nám vyšla střelecky, byl dobrý důraz do branky a produktivita. Druhá třetina nebyla z naší strany taková, jakou bychom si představovali, ale díky těm dvěma třetinám jsme zápas uhráli. Začátek nebyl špatný, první třetinu jsme zvládli velmi dobře. Potom jsme polevili, soupeř cítil šanci a určitou část zápasu jsme byli pod tlakem. Ve třetí třetině se to zase zlepšilo z naší strany, dali jsme branky, hráči se uklidnili a utkání dovedli do vítězného konce.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Před zápasem jsme vyzývali tým k aktivitě, avšak první třetina z naší strany byla hodně ustrašená. De facto jsme si dva góly vstřelili sami takovým nedůrazem před brankou. Ve druhé třetině jsme se mírně zlepšili, dokázali jsme vstřelit kontaktní branku, avšak rozhodující faktor nakonec byla přesilová hra čtyři na tři, kde jsme měli šance srovnat, bohužel jsme je ale nevyužili. V poslední třetině jsme nadále doufali, ale propadli jsme v produktivitě. Pardubice hrály velmi dobře a v závěru jim to tam napadalo.“

Dynamo Pardubice – Škoda Plzeň 7:2

Třetiny: 3:1, 1:1, 3:0. Branky a nahrávky: 3. Radil (D. Musil), 13. Cienciala (Radil), 18. Koffer, 36. Bučko (R. Kousal, Radil), 52. Poulíček (Koffer, Paulovič), 53. Čerešňák (Matýs), 53. Urban (Rákos, Bučko) – 11. Hrabík (Kodýtek), 27. Kodýtek (Rekonen, Hrabík). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Kis, Lučan. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Střely na branku: 30:21. Diváci: 8538.

Nejlepší hráči: Lukáš Radil – Petr Kodýtek.

Pardubice: Frodl – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko – Cienciala, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.

Plzeň: Mi. Svoboda – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.