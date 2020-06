Rokycansko – Se sousedy ze Žebráku se už střetli v minulé sezoně hokejoví junioři HC Rokycany. Nyní se o slovo hlásí i dospělí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Středočeský klub, operující doma na zimním stadionu v Hořovicích, je ekonomicky zajištěný. První celek mužů posílá do regionálního přeboru a vytvořena bude i rezerva. Zašle prý přihlášku do soutěže Plzeňského kraje, kde týmy dosud válčily ve třech výkonnostních skupinách. Rokycansko zastupovali chlapi HC Rokycany, Klabavy, Zbiroha (elitní oddělení A), Příkosic (C) a Strašic (B). (mah)