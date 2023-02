Z aktérů finále mohou do duelu zasáhnout čtyři borci. Na straně Ocelářů brankář Marek Mazanec s obráncem Jakubem Jeřábkem. Na té plzeňské obléknou retrodres z mistrovské sezony kapitán Jan Schleiss a obránce Petr Zámorský. Ten tehdy naháněl plzeňské hvězdy a teď je oporou Škodovky.

„Takový je život a dopadlo to tak, jak mělo. V tu chvíli, bylo mi dvacet, se mi samozřejmě zbořil svět, ale teď už vidím vše jinak. Možná jsme i díky téhle zkušenosti byli další rok semknutější a pro titul si došli. Nic se nestává náhodou,“ říká zlínský rodák.

Petr Zámorský (vpravo) brání za zlínskou brankou v rozehrávce Martinu Strakovi z týmu Plzně. Ze sevření soupeře se snaží vysmeknout Jan Kovář (uprostřed).Zdroj: Deník/Milan Říský

Jaké vzpomínky na jaro 2013 a extraligové finále se vám vybaví?

Teď už dobré (úsměv). Ta sezoně byla parádní, hrát finále je něco speciálního. A vyhrát ho je pecka. Tehdy se nám to nepovedlo. Bezprostředně po sedmém zápase to bylo těžké, to jsem končil pomalu s hokejem. Ale život jde dál, teď už jsou vzpomínky i na tohle finále parádní.

A nejsilnější moment ze sedmého zápasu ve Zlíně, který až v závěru druhého prodloužení ukončil vítězný gól Martina Straky?

Když mám odpovědět takhle z první, tak vyrovnávací gól Filipa Čecha deset vteřin před koncem sedmého zápasu. Pro kluky z Plzně to je určitě Stráčův gól v prodloužení, pro mě tahle chvíle.

Bylo vám o deset let méně, startoval jste kariéru a proti vám hvězdy Martin Straka, Tomáš Vlasák, Ondřej Kratěna. Jaké to bylo?

Velice těžké. Pamatuji si, že jsem právě na Martina Straku hrál. Ty tři čtyři první kroky při jeho rychlosti znamenaly, že jste neustále museli předvídat. Každé střídání jste musel myslet na to, jak si na něj na ledě dávat bacha, jinak ho máte hned za sebou. Pro mě parádní škola.

Před vámi je výroční zápas, ale také boj o tři body a Plzeň potřebuje v závěru základní části po pěti porážkách zabrat.

Samozřejmě. Pro nás hráče bude prvořadý výkon, teď to nešlape, jak by mělo. Vedení připraví oslavy pro fanoušky, pro kluky, kteří finále hráli, ale já půjdu na led pro tři body. Až potom můžu mít myšlenky na deset let staré vzpomínky.

Obránce Petr Zámorský (vpravo) rozjíždí akci, zatímco jeho spoluhráč blokuje Martina Straku z týmu Plzně ve finálové sérii.Zdroj: beranizlin.cz

Série nezdarů se natahuje a na tým, zdá se, dolehla krize.

Něčím jsme si prošli. Je to nahoru dolů. Bylo by samozřejmě krásné projít základní částí třeba jako Pardubice, ale musíme respektovat, že se extraliga nesmírně zvedla. Vrátili se kluci z Evropy, bohužel nám to teď nejde. Musíme tvrdě pracovat, najít důvod, proč nedáváme góly.

V minulých třech zápasech jste skórovali jen jednou. Je to už začarovaný kruh, když na to člověk stále myslí?

Může to tak být. Ale zlomí se to vždycky jen tvrdou prací. Musíme se cpát do předbrankového prostoru a dotlačit tam nějaké góly. Teď nejsme v situaci, kdy si budeme dávat žabičky krosem přes třetinu. Chce to nějak prorvat, dát klidně ušmudlané góly a od toho se odpíchnout dál. Může se stát cokoliv, zase se odrazíme a můžeme to valit.

Jako Plzeň v mistrovské sezoně, kdy v závěru základní části prohrála šestkrát v řadě, pak hned první čtvrtfinále? Je to pobídka, že vše se dá obrátit k lepšímu?

Svým způsobem ano. Předtím jsme v sezoně udělali sedm výher v řadě, teď máme pět porážek. Je to nepříjemné, musíme pracovat a s čistou hlavou jít do zápasu. V play-off se také nedávají nějaké extra branky. Je třeba zůstat pozitivní a hledat na všem dobré věci.

Premiéra v semifinále, gól a vítězství. Hezké vzpomínky, říká Schleiss

Hosté na autogramiádě

(16.30 – 17.15) – trenéři: Milan Razým, Michal Straka, hráči zlatého týmu: Martin Straka, Tomáš Vlasák, Jaroslav Špaček, Ondřej Kratěna, Michal Dvořák, Jozef Balej, Tomáš Frolo, David Havíř, Pavel Kašpařík, Patrik Petruška, Lukáš Poživil, Pavel Sedláček, Tomáš Sýkora.