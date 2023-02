Kometa se hned v úvodu vrhla do ofenzivy, ovšem Ďaloga na Horkého pobídku před odkrytou branku hostů ještě nedosáhl. Další hrozby odvrátil gólman Pavlát. Škodovka se pak vzchopila a měla i mírnou herní převahu. Jenže osudem první třetiny hýbaly přesilové hry a brněnský tým byl efektivnější.

Už při své první přesilovce čelili Indiáni nájezdu dvojice Vincour, Flek, znovu však zakročil Pavlát. Naopak Kometa výhodu zúročila. Od modré švihl Zbořil a čistým průstřelem otevřel skóre. To hosté v další přesilové hře takové štěstí neměli. Hrabík z hranice brankoviště trefil vzdálenější tyč a Blomstrandova bomba jen rozvibrovala horní část brněnské klece.

Vyrovnaný souboj pokračoval i ve druhé periodě. Práci měli oba brankáři, ale jak Pavlát tak domácí Furch se překonat nedali. Se stavem utkání tak znovu pohnuly až speciální formace a opět domácí. Kometa sice další z přesilových her nevyužila, ale pokračovala v náporu a volný Pospíšil volejem z pravého kruhu zvýšil na 2:0 pro Kometu. Domácí si pak náskok kontrolovali.

Navíc uklidnění vedením zvýšili ve třetí části své ofenzivní choutky a před plzeňskou brankou bylo horko. Pavlát odolával, když zlikvidoval Flekovu ránu a vychytal i Horkého, který zakončoval domácí kombinaci. Až v 53. minutě brankáře hostů překonal po nájezdu Fin Strömberg a přiblížil Kometu k zisku tří bodů.

Domácí byli na koni a povzbuzováni více jak šesti tisící diváky už dotáhli zápas k vítězné tečce.

V dalším kole se Škodovka střetne v pátek doma s posledním Kladnem, jenže Rytíři vedení čerstvě 51letou legendou Jaromírem Jágrem se dotahují na celky před sebou.

Hlasy trenérů:

Patrik Martinec (Brno): My jsme nesmírně rádi za tři body. Na závěr sezony je tabulka velice vyrovnaná, takže to bylo důležité vítězství. Šanci vyhrát nám dal vynikajícím výkonem Dominik Furch, ale chtěl bych pochválit všechny hráče za to, že hráli zodpovědně do obrany a nenechali se strhnout nějakým bezhlavým útočením. Tím Dominikovi k nule pomohli, za což jim patří dík.

Petr Kořínek (Plzeň): Takový zápas se těžko hodnotí. Chyběla nám větší touha po vítězství. Málo jsme se tlačili do brány, bylo to jalové, hodně jsme hráli po rozích. Bohužel jsme tam měli i nějakou tyčku a břevno. Soupeř dokázal vytěžit z minima maximum, bez branek se nedá bodovat.

Oblíbené místo v Plzni? Zimák, říká Fin Rekonen

Kometa Brno - Škoda Plzeň 3:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0. Branky a nahrávky: 10. Zbořil (Kundrátek, Holík), 30. Pospíšil (Kučeřík, Ščotka), 53. Strömberg (Vincour, Ďaloga).

Rozhodčí: Hradil, Kika – Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 25:30. Diváci: 6 091.

Nejlepší hráči: Dominik Furch – Dominik Pavlát.

Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič, Zbořil, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Strömberg, Koblížek – Okál. Trenéři: P. Martinec, Modrý, Horáček a Otoupalík.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Jaroměřský, Piskáček, Houdek, Kvasnička – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss, Mertl, Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Blomstrand – A. Dvořák, M. Soukup, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.