Ke konfrontaci s lídrem skupiny A se rozjeli hokejisté TJ Město do Plzně.

Saxana Group – Zbiroh 8:4 (3:2, 2:0, 3:2). Vedoucí tým soutěže měl zpočátku navrch, ale naši vyslanci dokázali dvakrát snížit na rozdíl jediné branky. V prostřední části však domácí odskočili a vypadalo to na jejich snadnou záležitost. Zbiroh to nezabalili a ve 37. minutě korigoval na 5:4. Až v koncovce, kdy se hráči TJ Město vrhli do útoku, soupeř zaznamenal tři rozhodující góly. Přispěla k tomu skutečnost, že hosté zahřívali osmkrát trestnou lavici a v oslabení třikrát inkasovali!