Třináctou sezonu v krajských hokejových soutěžích završili muži TJ Město Zbiroh. Přes jejich masivní odpor byli zařazení do elitní skupiny (podruhé během novodobé historie) a neměli tu na růžích ustláno.

Hokejisté TJ Zbiroh | Foto: TJ Zbiroh

Domácí plochou se stal zimní stadion v Rokycanech, kde Zbirožští válčili statečně, leč zpravidla neúspěšně. Při dvaceti vystoupeních třikrát remizovali a sedmnáctkrát odjížděli z ledu poraženi. Skóre je pochopitelně záporné v poměru 51:142. Pozitivní je skutečnost, že přes nezdary mužstvo TJ Město bojovalo s maximálním nasazením. Na jednotlivých postech byli nejlepšími hráči Vojtěch Bartovský (brankář), Jan Obleser (obránce) a kapitán Patrik Bihary (útočník).

Připomeňme si, že protivníky byly týmy: HC Buldoci Stříbro (remíza a prohra), HC DTJ Klabava (dvě prohry), HC Chotíkov (dvě prohry), HC Klaustimber Čečovice (remíza a prohra), HC Rokycany (dvě prohry), SKP Rapid Plzeň (dvě prohry), Sokol Malá Víska (dvě prohry), TJ Baník Líně (dvě prohry) a TJ Start Luby (remíza a prohra).

Zbiroh nyní čeká pád do nižší výkonnostní třídy krajské soutěže. Zda to bude skupina B nebo C lze těžko odhadnout. Avizovaný je totiž odchod několika opor TJ Město.