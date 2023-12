Zbirožští hokejisté zaskočili Meteor. V přáteláku s Vikingy ale dostali nařezáno

Sérií tří výher ve skupině B krajské soutěže se mohou pyšnit hokejisté TJ Město Zbiroh. Posunuli se tím do elitní čtveřice, která si to později rozdá ve finálové nadstavbě a nejlepší tým si vybojuje právo postupu do skupiny A.

Mužstvo TJ Město Zbiroh válčí v krajské soutěži a třikrát v řadě uspělo. | Foto: Zdeněk Maier

Po rozpačitém startu zvedli Zbirožští hlavy. Dvakrát remizovali a potvrdili tím vydařené předsezónní soustředění na jihu Čech. Uplynulá tři kola pak borci TJ Město zvládli famózně! Zbiroh - Losiná 8:2 (0:1, 2:1, 6:0). Po dvou částech to vypadalo naprosto vyrovnaně, ale závěr na rokycanském ledě patřil 'domácím'. Třikrát skóroval Benetka, dvakrát Roman Pichlík i Dongres a jednou Marek Pichlík. Procházka asistoval třikrát, Kleinhampl, Kala a Houdek dvakrát, Vaněk jednou. Strašice - Zbiroh 3:6 (2:2, 1:4, 0:0). Mužstvo TJ Město Zbiroh bylo tentokrát v roli hostů, leč na důvěrně známé ploše mu to nevadilo. Proti dalšímu zástupci okresu, který zatím nezískal ani bod, se prosadili Houdek, Fríd, Kala, Roman Pichlík, Švehla a Benetka. Čtyřikrát přihrál na gól Roman Pichlík, dvakrát Procházka, jednou Obleser a Houdek. Za poražené pálil dvakrát do černého Michal Nový a jednou Klír. Rokycanský led patřil benjamínkům z 1. a 2. třídy Meteor Třemošná B - Zbiroh 3:5 (1:0, 1:1, 1:4). Výjezd na sever Plzeňska byl díky výtečné poslední patnáctimutovce úspěšný. Při chuti byli Houdek se třemi a Benetka s dvěma brankami. Právě Benetka byl v roli asistenta při dvou gólech, jednou asistovali R. Pichlík, Obleser a Dongres. Přátelsky: Zbiroh navázal už během podzimu kontakty s plzeňským celkem AHC Vikingové. Po dvou těsných výhrách následoval na Štěpána s družstvem Hobby ligy výprask 2:7. Naštěstí se nikam nezapočítává a Zbiroh se může v klidu přichystat na další zápas o body. V sobotu 6. ledna se na rokycanském zimním stadionu střetne od 19.15 s Radobyčicemi.

