Sedmou porážku v řadě utrpěli Indiáni v Litvínově. Padli 1:2 a klesli na desátou příčku. Ve zbývajících dvou kolech se mohou posunout jak nahoru, tak spadnout níž.

V pátek bude Škodovka v Mladé Boleslavi odrážet útok dvanáctých Bruslařů a na závěr v neděli svede doma souboj s tonoucími Českými Budějovicemi.

„Nejsme rádi, že prohráváme. I když jsou v našich výkonech dobré momenty, tak je nedokážeme přetavit v zisk bodů. Zbývající dva zápasy jsou tak příležitostí, jak před play-off zase naskočit na vítěznou vlnu,“ prohlašuje slovenský útočník Adrián Holešinský.

Sedmadvacetiletý forvard přišel do Plzně v rozjeté sezoně začátkem listopadu a vyplatilo se. V 31 zápasech si zatím připsal deset gólů a 15 asistencí a prosazuje se i v nelehkých časech.

Nepříznivou sérii se nedaří zlomit. V čem je podle vás největší problém?

Je třeba říct, že pár hráčů máme zraněných. Ti kluci jako Petr Kodýtek nám chybí, ale nelze se na to vymlouvat. Nejdou nám přesilovky, které rozhodují zápasy, schází nám jiskra, přesto věříme, že ty dva zápasy vyhrajeme a naladíme se na předkolo.

Ve hře Plzně je vidět nasazení, bojovnost, ale nebrzdí tým právě přemíra snahy?

Jasně, že nejsme v bůhvíjaké pohodě. Výsledkově se nám nevede, nepadá nám to tam. A když už dáme čtyři góly, jako teď doma s Třincem, tak jich zase pět dostaneme. Takže nějaká deka na nás leží, ale každý tým si během sezony prochází silnějším i slabším obdobím. Věříme, že slabší časy jsou za námi a zase si užijeme vítězné chvíle.

Jak se snažíte nalézt chybějící pohodu? Jdete na procházku, telefonujete s blízkými?

Pochopitelně nálada v kabině odpovídá situaci, ale jsme parta a držíme pohromadě. Po návratu ze zimáku se jdu nejčastěji projít, abych si vyčistil hlavu a načerpal energii na další den.

K obnově střeleckého štěstí se provádějí nejrůznější rituály. Hokejky se třeba máčejí v záchodě. Máte i vy nějaký zaručený způsob?

Hokejky jsem do záchodu nestrkal, ale třeba bych měl (smích). Spíš se snažím odvést dobrou práci na tréninku i v zápase, dělat věci na maximum. Bohužel teď máme horší období, ale jsme silný tým. Což jsme dokázali i během sezony, kdy jsme vyhráli šest zápasů po sobě. Takže doufám, že se naladíme zase na úspěšnější vlnu.

Další pokus vás čeká v Mladé Boleslavi s Bruslaři, kteří si účast v předkole zajistili až minule nájezdovou výhrou v Hradci Králové.

O dvojicích pro předkolo není stále rozhodnuto, každý se proto bude snažit získat co nejvíc bodů a jít do play-off na vítězné vlně. Čeká nás těžký zápas, ale musíme tam jet s tím, že vyhrajeme.

Variant pro předkolo je stále hodně. Snažíte se odhadnout, který ze soupeřů by mohl na Plzeň vyjít?

Tím se nezaobírám. Cílem by mělo být, abychom předkolo hrané na tři vítězné zápasy začínali doma. Znamená to vyhrát obě zbývající utkání a doufat, že nás to posune ještě do osmičky.

Fürbacher 60. Neohlíží se a cepuje mladé gólmany

Pořadí na 5. – 12. místě

5. Liberec 83 b.

6. Třinec 77 b.

7. Olomouc 71 b.

8. Kometa Brno 69 b.

9. Karlovy Vary 67 b.

10. Škoda Plzeň 65 b.

11. Litvínov 62 b.

12. Mladá Boleslav 61 b.

Dvojice pro předkolo play-off: 5. – 12., 6.- 11., 7. – 10. 8.- 9. Série na tři vítězství začíná na ledě výše postaveného týmu.