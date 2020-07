Okresní město je od pondělí dějištěm další prestižní akce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Šácha

Po nedávném soustředění hokejové reprezentace do 20 let tu začínají trénovat nejlepší brankáři, nominovaní do výběrů ČR 16 až ČR 20. Účinkují tu do 17. července.