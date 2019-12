Končily Vánoce, pro hokejovou Plzeň smolně. Indiáni vyšli po dvou výhrách naprázdno, když v zápase 30. extraligového kola museli doma skousnout prohru se Zlínem 2:4. Přes porážku se však Škodovka udržela na třetím místě tabulky.

Se zlínskými Berany to byl tradičně víc urputný boj než hokej na krásu.

Hostům vycházela jejich taktika. Ofenzivní sílu Plzně otupovali dobrou obranou středního pásma a sami hrozili z brejků.

Střelecky byla aktivní obě mužstva, ale ačkoliv si domácí v první třetině vytvořili místy značný tlak, selhávali v koncovce. Jako když Straka křižnou přihrávkou našel u zlínské klece volného Eberleho, jenže ten promáchl.

To Berani byli šťastnější a v 18. minutě se dokonce v oslabení ujali vedení.

Předtím domácí Gulaš napálil z úhlu tyčku a následná chyba v rozehrávce byla fatální. Puku se v plzeňském pásmu zmocnil Ondráček, položil si gólmana Frodla a bekhendem otevřel skóre. Hned poté mohla Plzeň v pokračující výhodě srovnat, jenže Straka trefil znovu jen břevno.

Čtyři minuty po pauze už Škodovka v další přesilové hře srovnala. Čerešňák, hrající 300. extraligový duel, našel ideálně najíždějícího Roba, který trefoval odkrytou branku.

Následně však Škodovka další šance nevyužila, naopak Berani šli znovu do vedení. Po skončení přesilové hry využil tlaku v brankovišti zblízka dojíždějící Sedláček, od něhož se puk odrazil se štěstím do branky.

Ve třetí třetině sice rovněž v početní výhodě Gulaš po Kantnerově střele z úhlu překonal Čiliaka a podruhé bylo vyrovnáno. Hosté však poté znovu využili větší důraz před soupeřovou brankou. Fryšara se prosadil hned dvakrát během dvou minut a domácím ke zvratu už nepomohla ani hra bez gólmana.

Zlínský asistent Martin Hamrlík vítězství ocenil.

„Nečekali jsme, že si z Plzně odvezeme tři body, zápas se tak ale vyvíjel. Výhru nám přinesl bojovný výkon podpořený skvělým Čiliakem, k tomu šťastné góly a ubránili jsme také rozhodující přesilové hry soupeře. Přitom nám chyběli tři hráči základní sestavy,“ zdůraznil.

„Bylo to o šancích, které jsme neproměnili. Hokej se hraje na góly a my je prostě nedali. Zlín vytěžil maximum. Uspěli v předbrankovém prostoru, a to my ne. Musíme se z toho poučit,“ reagoval na porážku plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Škodovka už zítra nastoupí od 15.30 hodin v Karlových Varech k třetímu derby sezony.

HC ŠKODA PLZEŇ – PSG BERANI ZLÍN 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Rob (Čerešňák, Kracík), 43. Gulaš (Kantner, Budík) – 18. J. Ondráček, 39. P. Sedláček (Dufek, Freibergs), 50. Fryšara (Dufek), 52. Fryšara (Dufek, Sedláček).

Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda.

Vyloučení: 3:5.

Využití: 2:0.

V oslabení: 0:1.

Střely na branku: 37:27.

Nejlepší hráči: Peter Čerešňák – Štěpán Fryšara.

Diváci: 5 783.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Pulpán, Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl, Gulaš – Vracovský, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

PSG Berani Zlín: Čiliak – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Buchta, Řezníček – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Dufek, Honejsek, Šlahař – Popelka, Fryšara, Okál – P. Sedláček, Dobiáš. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.