Michal Motyčka

předseda Sboru dobrovolných hasičů Praha-Miškovice

Michal Motyčka, starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha - Miškovice.Zdroj: Deník/Michal Káva

To je velmi složitá otázka, protože již více než 20 let se pohybuji v top gastronomii. Vedu restauraci, která byla 3x oceněna jako nejlepší u nás. Takže jasnou volbou bude Terasa U Zlaté studně. Ale právě proto rád chodím do hospody U Hrocha. Kultovní podnik na Malé straně. Má to své kouzle a dýchne na vás historie. Za dobrou gastronomií beru ženu do restaurace Divinis. Asie mě baví v restauraci Noi.