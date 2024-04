Je to definitivní. Šestašedesátiletý Ladislav Ubl, který vloni na Rokycansku ubodal ve spánku svoji družku, stráví za mřížemi 14 let. Musí také zaplatit miliony pozůstalým. Rozhodl o tom odvolací Vrchní soud v Praze.

Ladislav Ubl před Krajským soudem v Plzni. | Foto: Deník/Václav Havránek

Čin se stal v květnu loňského roku v Radnicích. Ubl zavraždil svoji šedesátiletou družku Zdeňku, s níž měl partnerské neshody. Ženu, která pracovala jako vedoucí školní jídelny, ubodal devíti ranami ve spánku. Pak zahodil nůž do rybníka a utekl, ale brzy byl vypátrán a zadržen. „Cítím se být vinen. Každý člověk udělá jednou v životě chybu. Já ji udělal v tom květnu,“ prohlásil u Krajského soudu v Plzni coby obžalovaný.

Tam tvrdil, že nemohl osudnou noc usnout. Vydal se proto za Zdeňkou. „Odemkl jsem a šel za ní do ložnice. Byla vzhůru. Chvíli jsme si povídali. Už jsem chtěl odejít a ona se mě zeptala, jestli mám u sebe nůž. Vyndal jsem svoji kudličku a na to řekla, abych si bodnul. V ten moment se mi zatmělo a udělal jsem to,“ vypovídal. Dodal, že pak si uvědomil, co udělal. Nechtěl, aby trpěla, tak bodal dál. Pak utekl.

Krajský soud mu v únoru uložil nepodmíněný trest v délce 14 let, pozůstalým má Ubl podle verdiktu navíc vyplatit odškodné téměř čtyři miliony korun.

Proti rozsudku se odvolal jak obžalovaný, jenž chtěl dosáhnout toho, že nebude odsouzen za plánovanou vraždu, ale za vraždu prostou, kde je nižší sazba, tak jeho přítelkyně, která o jeho vztahu se Zdeňkou údajně věděla. Nižšího trestu se ale nemocný senior nedočkal. „Odvolání bylo zamítnuto,“ potvrdil Deníku mluvčí Vrchního soudu v Praze Vít Tomáš.