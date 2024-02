Osmatřicetiletá žena a dvě děti skončily v sobotu 10. února dopoledne v plzeňské fakultní nemocnici s podezřením na otravu oxidem uhelnatým. Událost se stala v domě v Červeném Hrádku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

"Na místě jsme naměřili vyšší hodnoty oxidu uhelnatého," řekl velící důstojník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Michal Pathy. Zdravotničtí záchranáři si převzali do péče ženu ročník 1986 a dvě děti, chlapce ve věku 8 let a dívku ve věku13 let. "Všichni měli pocit na omdlení, slabost, pocit na zvracení. Byli transportováni do nemocnice na Lochotíně," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

