Mezi několik desítek nejzajímavějších desek roku 2020 zařadil Riley Rowe z portálu Metal Injection desku Nocturnal Misery tachovské deathmetalové kapely Neurotic Machinery. Po příznivých recenzích na tuzemské scéně se tak aktuálnímu počinu tachovské kapely dostalo uznání i na mezinárodní scéně.

Neurotic Machinery | Foto: Deník / Redakce

"Do první dvacítky jsme to sice nedotáhli, přesto je to pro nás velký úspěch a jsme moc rádi, že se naše nejnovější dílo dostalo do této vybrané společnosti," okomentoval člen kapely Michal Šedivý.